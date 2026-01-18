Un bavarez la Bacău, un Drosselmeyer pentru München

Drumul excepțional al balerinului Severin Brunnhuber, din Bacău la Opera de Stat bavareză

Când cortina somptuoasă a Teatrului Național din München se ridică pentru „Spărgătorul de nuci”, privirea publicului este atrasă rapid de o figură enigmatică și strălucitoare: Drosselmeyer, personajul-cheie al baletului lui John Neumeier. În actuala montare a Baletului de Stat Bavarez, rolul este interpretat de Severin Brunnhuber, un tânăr dansator a cărui biografie pare ea însăși o poveste europeană, întinsă între Bavaria și Moldova, între disciplina germană și lirismul est-european.

Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien scrie că, la doar 27 de ani, Brunnhuber este considerat de critici și public drept o alegere ideală pentru acest rol complex. Totuși, maturitatea scenică și siguranța expresivă nu s-au format exclusiv la München. O parte decisivă a parcursului său artistic se leagă de estul României, mai precis de Bacău.

Între Ingolstadt și Goethe-Kolleg

Severin Brunnhuber s-a născut la Ingolstadt, într-o familie cu o puternică tradiție artistică. Tatăl său, Ulrich Brunnhuber, este cunoscut muzician și profesor, iar fratele său geamăn, Quirin, este de asemenea implicat în domeniul artistic. Deși originile sunt bavareze, centrul de greutate al formării sale profesionale avea să se mute devreme spre sud-estul Europei.

În 2005, familia se stabilește la București, unde Severin urmează cursurile Goethe-Kolleg, o școală germană cu profil internațional. Aici, viitorul balerin intră într-un mediu multicultural care îi va marca definitiv parcursul: limba germană ca limbă maternă, româna vorbită fluent, engleza stăpânită la nivel profesional.

Liceul „George Apostu” din Bacău – o etapă decisivă

Momentul-cheie al formării sale artistice are loc însă la Bacău, la Liceul de Artă „George Apostu”, unde Severin Brunnhuber se specializează în coregrafie. Școala, cunoscută pentru rigoarea tehnică și pentru metodologia sa exigentă, îi oferă tânărului dansator o disciplină dură, dar fertilă.

Orele intense de plié-uri, piruete și sărituri, alături de o educație artistică solidă, îi consolidează tehnica și rezistența psihică. Profesorii observă rapid nu doar precizia mișcărilor, ci și inteligența scenică a elevului. În 2014, un an considerat decisiv, Severin începe să se remarce în competiții internaționale.

Premii și afirmare internațională

Lista distincțiilor obținute în adolescență este impresionantă: premii importante la concursuri din București, participări notabile la „Prix de Primavera” din Bacău și Dubna, precum și o medalie de argint la Olimpiada Internațională de Coregrafie de la Constanța. Aceste succese îi confirmă potențialul și îi deschid drumul spre marile scene europene.

În 2015, este admis la Academia de Muzică și Teatru din München. Deși beneficiază deja de o pregătire solidă, își continuă perfecționarea printr-un program exigent, pe care îl absolvă cu rezultate excepționale. Urmează angajarea la Bayerisches Junior Ballett, iar din stagiunea 2020/2021 devine membru permanent al Baletului de Stat Bavarez.

Un Drosselmeyer cu profunzime

Interpretarea sa în rolul lui Drosselmeyer impresionează prin echilibrul dintre excentricitate, ironie și melancolie. Severin Brunnhuber nu transformă personajul într-o simplă figură caricaturală, ci îi oferă densitate psihologică și o autoritate subtilă. Criticii germani remarcă expresivitatea sa scenică și capacitatea de a transmite sens fără exagerare: „Este un balerin care poate face să dispară granița dintre tehnică și emoție într-o clipă”.

Podul înapoi spre Moldova

Legătura cu România nu s-a rupt. Severin Brunnhuber revine periodic la Bacău, unde susține workshopuri și întâlniri cu elevii liceului „George Apostu”. Este implicat activ în inițiative culturale care promovează schimburile artistice germano-române și încurajează noile generații de dansatori.

Povestea sa este una a continuității și a deschiderii: un artist format între culturi, care demonstrează că excelența nu aparține unui singur spațiu, ci se naște la intersecția drumurilor. De la Bacău la München, Severin Brunnhuber este dovada vie că talentul, dublat de muncă și curaj, poate construi punți durabile între lumi aparent îndepărtate.