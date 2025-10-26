Un bărbat aflat în stare de inconștiență a fost salvat de o patrulă de jandarmi

Zilele trecute, jandarmii din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Bacău au dat dovadă de spirit civic și profesionalism, intervenind rapid pentru a acorda ajutor unui bărbat aflat în dificultate.

Pe timpul unei misiuni de patrulare în municipiul Bacău, în zona intersecției Tic-Tac, jandarmii au observat un bărbat, în vârstă de aproximativ 30 de ani, căzut pe acostamentul drumului. Aceștia au acționat imediat, verificând semnele vitale și așezându-l într-o poziție de siguranță, întrucât se afla în stare de inconștiență.

După ce și-a revenit, bărbatului i s-a oferit apă și sprijin moral, jandarmii rămânând alături de el până la sosirea echipajului medical solicitat prin apel la 112.

La scurt timp, un echipaj SMURD a ajuns la fața locului, preluând persoana pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.