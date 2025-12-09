TRICHINELOZA – Boala care pândește în sezonul tăierii porcilor. Ce trebuie să știe consumatorii pentru a se proteja

Trichineloza, numită și trichinoză, rămâne una dintre cele mai importante zoonoze asociate consumului de carne infestată. În contextul sezonului de iarnă, când sacrificarea porcilor în gospodării este o tradiție, specialiștii atrag atenția asupra riscurilor crescute de îmbolnăvire.

Ce este trichineloza și cum se transmite

Trichineloza este o boală parazitară produsă de larvele nematodului Trichinella. Infecția apare la oameni după consumul de carne crudă sau insuficient preparată termic, provenită de la animale infestate.

Există mai multe specii de Trichinella – T. spiralis, T. nativa, T. britovi, T. pseudospiralis etc. – cu distribuții geografice diferite și gazde variate. Unele specii se încapsulează în celulele musculare ale gazdei, formând o capsulă de colagen, altele nu.

Trichinella spiralis este responsabilă pentru majoritatea infecțiilor umane și este cea mai letală. Anumite specii pot supraviețui chiar și la temperaturi de îngheț.

Rezervoarele de infecție

Parazitul se găsește atât la animale domestice, cât și la cele sălbatice. Printre gazdele obișnuite se numără:

porcii, șobolanii, rozătoarele, câinii, pisicile, caii, nutria,

mistreții, urșii, vulpile, lupii, jderii, bursucii,

animale din regiuni arctice (ursul polar, vulpea polară, foca, morsa),

animale din zone tropicale (tigrul, șacalul, hiena, cașalotul, orca).

Consumul de carne infestată reprezintă unica cale de transmitere la om. Boala nu se transmite de la o persoană la alta.

Prepararea termică la peste 71–77°C distruge larvele. În schimb, sărarea, afumarea și uscarea cărnii nu au efect. Anumite specii rezistă chiar și la temperaturi foarte scăzute.

Simptome și diagnostic

Primele simptome apar de obicei în 1–2 zile de la consumul cărnii infestate (faza enterală):

diaree ușoară și tranzitorie,

greață, vărsături,

dureri abdominale,

febră ușoară, stare generală de rău.

La 2–6 săptămâni, odată cu migrarea larvelor în mușchi (faza parenterală), apar:

edeme periorbitale sau faciale,

dureri musculare intense,

stare de slăbiciune, asemănătoare paraliziei,

febră persistentă.

Severitatea bolii depinde de numărul larvelor ingerate.

Diagnosticul se bazează pe:

istoricul alimentar și eventuale călătorii,

analize de sânge cu detecția anticorpilor specifici,

biopsie musculară în cazuri selectate,

examinarea trichineloscopică a cărnii suspecte.

Complicații și prognostic

În formele severe, trichineloza poate provoca:

miocardită și encefalită , adesea simultan,

tulburări de coordonare,

probleme cardiace și respiratorii.

Rata mortalității în cazurile grave poate ajunge la 5%, chiar și cu tratament. Cazurile ușoare au, în general, un prognostic bun, simptomele dispărând în câteva luni.

Tratament – doar la recomandarea medicului

Terapia include antihelmintice, fiind cea mai eficientă în primele 3 zile de la apariția simptomelor, când poate preveni invazia musculară. În formele severe se administrează și steroizi. Dacă larvele s-au încapsulat deja în mușchi (după 3–4 săptămâni), tratamentul nu mai poate elimina complet parazitul.

Consultul medical este recomandat urgent dacă apar cel puțin trei dintre simptomele:

febră,

dureri musculare,

diaree,

edem facial,

hemoragii subconjunctivale, subunghiale sau retiniene.

Situația epidemiologică în România

Potrivit Anuarului de Statistică Sanitară 2024 – INSP, anul 2024 a înregistrat 57 de cazuri (0,30‰oo) – dublu față de 2023 (31 cazuri) și de patru ori mai mult decât în 2022 (16 cazuri).

Creșterea coincide cu perioada sărbătorilor, când sacrificarea porcilor în gospodării este frecventă, iar carnea nu este întotdeauna testată.

Prevenție – ce pot face gospodăriile

Pentru a reduce riscul îmbolnăvirii, specialiștii recomandă:

La achiziție

cumpărați animale doar din unități autorizate sanitar-veterinar;

procurați carnea din magazine sau abatoare avizate.

La sacrificare

trimiteți probe din porcul sacrificat la centre autorizate pentru examen trichineloscopic ;

NU consumați carnea înainte de primirea rezultatului negativ;

același lucru este valabil și pentru carnea de vânat.

La preparare

gătiți carnea până depășește 71°C în interior (carnea devine gri, nu roz);

nu vă bazați pe sărare, afumare sau uscare – acestea nu elimină larvele;

folosiți ustensile curate și spălați-vă mâinile după manipularea cărnii crude.

La îngrijirea animalelor

nu hrăniți animalele cu resturi crude sau măruntaie nepreparate termic;

preveniți apariția rozătoarelor în gospodărie.

Mesajul autorităților

„Oamenii se îmbolnăvesc de trichineloză numai prin consumul de carne crudă sau insuficient gătită, necontrolată sanitar-veterinar. Testarea cărnii de porc și de vânat este esențială.”

La primele semne de boală, prezentați-vă imediat la medic. Trichineloza poate fi prevenită cu ușurință, dar poate deveni gravă dacă este ignorată.