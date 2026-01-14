„Tot mai citesc măiastra-ți carte…” – Ziua Colegiului „Mihai Eminescu” Bacău, sărbătoare a spiritului, culturii și tinereții

Ziua Colegiului „Mihai Eminescu” din Bacău va fi marcată printr-un amplu program cultural-educativ care reunește elevi de nivel liceal și postliceal, profesori, invitați speciali și colaboratori într-o adevărată sărbătoare a cunoașterii, a creativității și a dialogului intelectual. Sub genericul „Tot mai citesc măiastra-ți carte”, evenimentele vor pune în valoare moștenirea spirituală a lui Mihai Eminescu și vor deschide multiple perspective de reflecție asupra culturii, identității și educației.

Unul dintre momentele centrale ale zilei va fi workshopul „Tot mai citesc măiastra-ți carte – adolescenții spre cunoaștere și autocunoaștere”. Activitatea va fost susținută de invitații, conferențiarii universitari dr. Constanța și Gheorghe Dumitriu, care vor oferi elevilor o perspectivă profundă asupra valorii formative a lecturii și asupra rolului culturii în construirea identității personale. La workshop vor participa elevii claselor a X-a și a XI-a, coordonați de diriginții Preot prof. Justinian Cimpoeru și prof. Constantina Hulea, cu sprijinul doamnei prof. Burlacu Alina și a domnului bibliotecar Dumitrașc Ștefan.

Programul zilei va fi completat de activități interactive și competiționale care vor pune în evidență atât inteligența, cât și spiritul de fair-play al elevilor:

Concursul de șah „Poezia minții” și Competiția de tenis de masă „Duelul paletelor”, vor aduce un plus de dinamism și entuziasm în cadrul evenimentului.

Un moment deosebit îl constituie activitatea „Aplicabilitatea matematicii în poezia lui Eminescu și în lucrările lui Van Gogh”, coordonată de prof. Anton Angela, care oferă o abordare interdisciplinară inedită, demonstrând legătura profundă dintre știință, literatură și artă. În aceeași idee, doamna prof. Ursachi Alina va coordona activitatea ”Egalitatea există doar în matematică”, cu participarea elevilor clasei a X-a A.

Elevii de nivel postliceal vor fi, la rândul lor, implicați activ prin sesiuni de referate și momente artistice, contribuind la atmosfera de rafinament intelectual și creativitate.

În paralel, în cadrul ariei curriculare „Limbă și comunicare”, se va desfășura un program amplu dedicat operei și personalității lui Mihai Eminescu, cuprinzând concursuri, lecturi, dezbateri, recitaluri, ateliere de creație și lansări editoriale. Elevii și profesorii coordonatori vor explora opera eminesciană din perspective moderne, interculturale și interdisciplinare: de la poezie în limbi străine și dezbateri culturale europene, la activități digitale, ateliere de scriere creativă, momente lirice și muzicale, precum și lansarea revistei „Orizonturi Noi”.

Corul „Florile Siretului”, coordonat de prof. Petrache Mădălina și prof. Pâslaru Alina, va oferi un colaj emoționant de piese eminesciene, completând în mod artistic atmosfera zilei.

Prin implicarea elevilor de toate nivelurile – liceal și postliceal – și prin dăruirea profesorilor coordonatori și a invitaților de prestigiu, Ziua Colegiului „Mihai Eminescu” a devenit o veritabilă sărbătoare a spiritului, în care cultura, educația și tinerețea au dialogat armonios sub semnul valorilor eminesciene.

Colegiul „Mihai Eminescu” va demonstra, încă o dată, că este un spațiu al excelenței, al creativității și al formării unor tineri ancorați în tradiție, dar deschiși spre modernitate și dialog cultural.

Director, Prof. Petru Bâzu