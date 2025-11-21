Tot ce trebuie să știi despre permisul de conducere

Permisul de conducere este o autorizație administrativă necesară pentru a conduce legal vehicule motorizate pe drumurile publice, care atestă că deținătorul a trecut un examen de teorie și practică și îndeplinește condițiile de vârstă, sănătate și pregătire necesare. Este un act oficial, emis de autorități, care permite persoanelor să conducă vehiculele specificate în categorii, precum autoturisme, motociclete, camioane etc..

Pentru a obține permisul de conducere este necesară absolvirea unui examen teoretic și practic, îndeplinirea condițiilor de vârstă (de exemplu, 18 ani pentru categoria B) și obținerea unui aviz medical.

De obicei, permisul de conducere este valabil pe o perioadă de 10 ani. După expirare, acesta trebuie reînnoit.

Cum se obține permisul de conducere?

Prin absolvirea unui curs de legislație rutieră și a școlii de șoferi. Prin susținerea examenului de legislație rutieră și a examenului de conducere practică. Prin obținerea avizului medical care atestă că sunteți apt pentru a conduce.

Pentru obținerea permisului de conducere sunt necesare urmatoarele documente:

1) cerere tip;

2) fișa de școlarizare – valabilă un an de zile de la data absolvirii cursurilor – emisă de şcoala de conducători auto în cadrul căreia a absolvit cursurile de pregătire teoretică şi practică, în care se consemnează şi avizul medical;

3) declaraţie de consimţământ privind eliberarea cazierului judiciar, potrivit Anexei 2^1 din Ordinul MAI 268/2010

Extrasul se poate obține de la ghișeele serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor.

4) dovada achitării contravalorii permisului de conducere – 89 lei

Există totuși și situații în care sunt necesare acte suplimentare:

Candidatul al cărui permis de conducere a fost anulat în urma unei hotărâri judecătorești definitive pentru una dintre faptele prevăzute la art. 114 alin. (1) și art. 115 alin. (1) din OUG 195/2002 RM trebuie să depună documentele menționate la punctele 1), 3) și 4). De asemenea, acesta trebuie să facă dovada că este apt din punct de vedere medical și psihologic pentru a conduce autovehicule din grupa corespunzătoare categoriei solicitate.

Dacă discutăm despre reînoire, documentele necesare sunt urmatoarele:

1) Cererea semnată de către solicitant generată, de regulă, de sistemul informatic și care conține datele furnizate de solicitant la ghișeu sau este completată olograf de către acesta (completată corespunzător motivului pentru care se solicită un nou document);

2) Actul de identitate al solicitantului din care rezultă că acesta are domiciliul sau reședința în România, în original. Acesta se restituie pe loc solicitantului;

3) Dovada de plată a contravalorii permisului de conducere – 89 lei. În situația în care plata s-a efectuat prin intermediul Sistemului național electronic de plată online nu mai este necesară depunderea unei dovezi la ghișeu;

4) Permisul de conducere, în original. În cazul în care titularul nu mai este în posesia lui, va completa olograf declarația din cuprinsul cererii în raport cu starea de fapt;

5) Documentul emis de o unitate medicală autorizată (fișa medicală) din care rezultă că titularul este apt din punct de vedere medical să conducă autovehicule din categoria pentru care solicită eliberarea permisului de conducere.

Lista unitaților autorizate este disponibilă pe site-ul Ministerului Sănătății (www.ms.ro).

De asemenea, se poate obține permis de conducere și la vârsta de 16 ani pentru categoriile AM (Mopede cu 2 sau 3 roți, capacitate cilindrică de până la 50 cm³ și viteză maximă construcțională între 25 și 45 km/h.), A1 (motociclete cu cilindree de până la 125 cmc și putere de până la 11 kW) si B1 (Cvadricicluri (3 sau 4 roți) cu masă proprie limitată – nu trebuie să depășească 450 kg, iar puterea motorului nu poate depăși 15 kW).

Suplimentar, candidații cu vârsta între 16 și 18 ani, care solicită examinarea pentru obținerea permisului de conducere la categoriile AM, A1 sau B1, trebuie să prezinte, pe lângă documentele menționate la punctele 1), 2), 3) și 4), o declarație autentificată la notar. Prin această declarație se exprimă acordul părinților, al părintelui căruia minorul i-a fost încredințat prin hotărâre judecătorească, al tutorelui, curatorului sau al persoanei care are minorul în îngrijire sau supraveghere.

Există și restricții de viteză suplimentare pentru deținătorii vehiculelor din categoriile A1, B1 şi C1 au o viteză maximă admisă de 70 km/h pe drumurile naționale/județene/comunale, 80 km/h pe drumurile expres / europene și 90 km/h pe autostrăzi.

Pentru șoferi începători deținători de categorie B există următoarele restricții și obligații:

Conform Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, șoferii debutanți — adică cei care au mai puțin de un an de experiență de la obținerea permisului — sunt obligați să afișeze pe vehicul un semn distinctiv destinat conducătorilor începători. Acest marcaj are forma unui disc galben, cu diametrul de 100 mm, pe care este inscripționat central un semn al exclamării de culoare neagră, având 60 mm lungime și un punct cu diametrul de 10 mm, așa cum prevede articolul 149 din regulament.

Regulile de amplasare diferă în funcție de tipul vehiculului:

-Pentru categoriile AM, A1, A2 și A, semnul se aplică în partea din spate, lângă numărul de înmatriculare sau de înregistrare.

-Pentru celelalte tipuri de autovehicule, discul se poziționează pe lunetă, în partea stângă, și pe parbriz, în partea dreaptă jos.

-Dacă vehiculul nu are lunetă, semnul se montează pe caroserie, în partea stângă din spate sus, și pe parbriz, în partea dreaptă jos.

-În cazul vehiculelor care tractează remorci, semnul se amplasează pe remorcă, în partea stângă spate sus, precum și pe parbrizul vehiculului tractor, în partea dreaptă jos.

Totodată, legislația prevede o serie de interdicții pentru conducătorii auto aflați în primul lor an de experiență. Aceștia nu pot conduce vehicule utilizate pentru transportul de mărfuri sau produse periculoase, vehicule destinate testării sau probelor tehnice și nici vehicule folosite pentru transport public de persoane, inclusiv taxiuri.

De asemenea, aceștia au restricții suplimentare și în ceea ce privește limita de viteză, potrivit prevederilor OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Șoferii care au mai puțin de un an de experiență, precum și persoanele aflate în instruire practică pentru obținerea permisului, trebuie să circule în afara localităților cu o viteză cu 20 km/h mai mică decât limita aplicabilă categoriei de vehicul pe care îl conduc.

În paralel, un proiect legislativ aflat în dezbatere în Parlament ar putea introduce noi restricții pentru conducătorii auto debutanți. Dacă inițiativa va fi adoptată, tinerii sub 21 de ani și șoferii cu o experiență mai mică de un an nu vor mai putea conduce vehicule cu o putere de peste 100 CP, respectiv peste 75 kW în cazul mașinilor electrice.