În mișcarea lionistică din județul Bacău se simte un suflu nou. Unul mai tineresc. Fac această observație după mulți ani de monitorizare gazetărească a activității cluburilor Lions, active în județ din 1991, în care am cunoscut importante personalități ale vieții economice, politice și sociale de la noi. Admir, evident, empatia membrilor celor patru cluburi Lions față de oamenii din comunitatea în care se află și modul în care își slujesc deviza „We Serve” (Eu servesc). Acum vine din urmă o generație nouă, tinerii de la care se așteaptă, ca în orice domeniu de activitate, suflul nou de care vorbeam. Lions Club Sf. Gheorghe Bacău are la comandă un astfel de tânăr, cutezător și ambițios, Eduard Nunu, care își urmează la cârmă colegi cu aceleași calități, Răzvan Șendrea, Cosmin Buznea și Andrei Nemțeanu. Cu Eduard am stat de vorbă tocmai pe o astfel de temă. După modelul vieții într-un club Lions, m-am adresat noului președinte folosindu-i prenumele: Eduard.

– Ești un tânăr om de afaceri, Eduard, dar ca membru al unui club Lions ai adăugat activităților tale una aflată mai ales sub semnul voluntariatului, al empatiei față de concitadinii tăi.

– De aproape cinci ani sunt membru al Lions Club Sf. Gheorghe Bacău, în activitatea căruia am pus foarte multă pasiune și am fost foarte implicat. De la 1 iulie am preluat președinția clubului, lucru care m-a onorat și m-a responsabilizat, m-a determinat să mă implic și mai mult, să reușesc să soluționez diverse cazuri și proiecte pentru comunitatea locală, prin implicare, prin voluntariat. Eu cred că rolul unor astfel de asociații trebuie să fie cel de a scoate pe agenda publică anumite cazuri sociale care, din diverse scăpări legislative, nu sunt încă pe masa factorilor și a instituțiilor de resort.

– Băcăuanii te pot vedea oricând, alături de colegii din club, la astfel de acțiuni. Unii te cunosc și ca om de afaceri foarte activ. Alții nu au o asemenea imagine. Cine este, deci, omul de afaceri Eduard Nunu în viața de zi cu zi?

– Sunt originar din Bacău, dar cu rădăcini părintești în Sascut.

Am 35 de ani, sunt căsătorit și am doi copii, amândoi băieți. Sunt împlinit din acest punct de vedere și sunt foarte mândru de băieții mei. Familia este cea mai mare realizare a vieții mele. Ca educație, să amintesc că am făcut studii Social politice, la Facultatea de filosofie din Iași. Liceul l-am făcut la „Mihai Eminescu”, în Bacău. Părinții mei voiau să fiu medic, dar nu s-a potrivit, pentru că eu m-am dus la Facultatea de construcții din București. La aceasta am renunțat, însă, și am început să studiez filosofia. Ulterior am început și Facultatea de Drept.

Am făcut un master în Politici publice și guvernare locală. Dreptul nu l-am mai terminat, pentru că au apărut business-urile și copiii. Am continuat, însă, cu trei studii postuniversitare în domenii tehnice, conform dragostei din liceu și business-urilor. Acestea m-au făcut acum consultant tehnic în domeniul Securității la incendiu și în domeniul Securității și sănătății în muncă. Am făcut un curs postuniversitar pe evaluarea riscurilor pe Sănătate și securitate în muncă și altul pe riscuri la Securitatea la incendii și o postuniversitară în domeniul turismului, pentru că am avut și Baza sportivă Kartodrom, din Bacău, de la începutul anului 2013 până la finalul anului 2016. Am repus Baza în funcțiune, am organizat multe evenimente sportive, am încercat, prin Asociația Speed Bird pe care am înființat-o, să reînvii motorsportul în Bacău. Am renunțat din cauza timpului de lucru, dar nu mai puteam duce acest mastodont nici din punct de vedere financiar.

– Pe cartea ta de vizită găsești greu loc să mai treci ceva, după câte ai enumerat. De fapt, practic cu ce te ocupi acum?

– Sunt întreprinzător, dar sunt un om care muncește de dimineața până seara, încă din timpul facultății. Am o firmă de consultanță în afaceri, în asistența managementului administratorilor, pe linie de resurse umane, securitate și sănătate în muncă, situații de urgență și activități de mentenanță auxiliare societăților comerciale. Dar am și ateliere în domeniul incendiilor, pentru stingătoare, hidranți, sprinklere, drencere, sisteme de desfumare, camere de supraveghere etc. și un departament de proiectare și arhitectură specializat pe securitatea la incendii. Dar avem și magazine de echipamente de protecție, pentru că suntem importatori. Și sunt acționar și într-o societate de import în domeniul alimentației publice, cu specific italian. Tot ceea ce am făcut, am făcut cu pasiune. Sunt încă președintele Asociației Speed Park, din Bacău, care a contribuit cel puțin pe plan local la dezvoltarea motorsportului, și sunt și președintele Centrului pentru dezvoltarea IMM, o asociație la început de drum, care își propune să afilieze cât mai mulți întreprinzători din județul Bacău, să identifice problemele cu care se confruntă antreprenoriatul băcăuan, iar aceste probleme să le pună pe masa factorilor decidenți, pentru a se găsi soluții la ele.

– Să revenim la ideea de la care am pornit, adică la activitatea în Lions Club Sf. Gheorghe, la specificul și conținutul acesteia.

– De la preluarea mandatului meu de președinte am avut deja discuții cu colegii și am pus pe masă mai mult de 15 proiecte, pe care sper să reușim să le concretizăm. Ele fac referire în mod special la copii, dar și la echiparea unor școli din mediul rural, din zone izolate, cu echipamente electronice pentru ușurarea procesului de învățământ. Ne propunem mult să sensibilizăm comunitatea să se implice în proiecte sociale. Consider că voluntariatul trebuie să vină ca ceva natural în comunitate, de aici și sloganul mișcării lionistice „We Serve” și dorim să fim un exemplu și pentru alte persoane să nu fie indiferente atunci când văd și pot să facă ceva când altcineva, oricine, se află în dificultate.

Ne mândrim că ne-am implicat în proiecte educaționale, de reintegrare socială. Am sprijinit bătrâni aflați în dificultate, dar și persoane cu diverse probleme de sănătate (nevăzători, cu probleme de diabet), copii marginalizați sau aflați în dificultate și nu mai puteau continua studiile, dar și copii cu dizabilități. Anul trecut am reușit să contribuim la deplasarea echipei de copii cu nevoi speciale, dar care practică sportul, la un campionat din Dubai, unde au avut rezultate excepționale. Organizăm concursul Afișe pentru Pace, avem proiecte pentru nevăzători, acțiuni pentru copii cu probleme speciale. Am reușit să cooperăm cu ei și să-i facem să uite de situațiile în care se află.

Ne propunem să facem și o tabără incluzivă pentru copii, în care copii marginalizați să conviețuiască pe parcursul unei săptămâni împreună cu un profesor de arte plastice, cu unul de muzică sau de educație fizică, iar copiii să fie angrenați în tot felul de activități care să le demonstreze că deși sunt diferiți sunt la fel. Dar aceasta în vara viitoare.

În luna decembrie, însă, ne propunem să colectăm fonduri pentru cazurile sociale, așa cum am mai procedat și când oamenii s-au implicat tot mai mult: au donat, au făcut voluntariat. Noi nu putem să soluționăm definitiv unele cazuri, dar putem ajuta, putem aduce un dram de liniște sufletească și chiar de fericire.

– Se simte un suflu nou în activitatea cluburilor Lions? E nevoie de el?

– E o trecere de la o generație la alta. Clubul Lions Moldova a apărut în 1991 în Bacău, iar acum avem patru cluburi în județ, în care se regăsesc și fondatorii mișcării și cei care au activat din anii ‘90. Sunt oameni care și-au pus amprenta asupra comunității noastre. Evident, se impune să fie acceptați în această mișcare și reprezentanți ai noilor generații. În clubul nostru, în ultimii zece ani au intrat tot mai mulți tineri. Am fost unul dintre ei, iar acum colegii au considerat că pot prelua chiar funcția de președinte. Am început încă de anul trecut să mă pregătesc, să mă implic, să lucrez la anumite proiecte pe care să le pun în operă. Consider că odată cu mine se deschide un drum al altor membri tineri care vor prelua conducerea clubului. A fost o decizie bună să ni se dea credit și să coordonăm activitatea. De altfel, Lions Club Sf. Gheorghe este unul dintre cele mai active la nivel național. Avem cele mai multe proiecte în zona voluntariatului. Un astfel de club trebuie să devină mai vizibil, pentru că prin sensibilizarea comunităților va reuși să se implice în tot mai multe proiecte sociale, educaționale, mai ales în zona în care unele persoane, nevăzute, suferă în tăcere. Important este să și identificăm probleme care necesită intervenție rapidă și acolo să fim, voluntar. Din resursele materiale pe care le avem, pe care le adunăm din contribuțiile voluntare.

– Aveți și o pepinieră pe care o pregătiți mereu, Clubul Leo Phoenix.

– Ne mândrim cu el, care ca pasărea Phoenix chiar „a reînviat” în urmă cu doi ani. Suntem cu toții surprinși de energia pe care o au și de numărul de proiecte pe care le fac. Implicarea lor este totală. Acestea ne dau speranță că generațiile care vin vor fi mai focusate în a ajuta oamenii în dificultate, să facă pentru ei voluntariat de calitate. Practic, nu prea mai avem ce să-i învățăm. Sunt mult mai dispuși să facă voluntariat. Poate și pentru că seniorii au timpul mai limitat, dar și resursele. Cred că va apărea, în scurt timp, un al doilea club Leo, pe care îl vom numi Alpha, din copii cu vârste sun 16 ani, dar și unul Leo Mega cu membri între 16 și 30 de ani. Cluburi Lions cu câte două cluburi Leo sunt foarte puține în țară.

Începe să apară și în Bacău o cultură a voluntariatului, a implicării benevole în viața comunității. De altfel, toate societățile civilizate sunt construite pe sentimentul empatiei, al implicării și ajutorării celorlalți. Dar copii vin la astfel de acțiuni cu acceptul părinților, deci încă de acolo se consideră că voluntariatul este benefic. La clubul Leo Phoenix președinta în exercițiu, Alexandra Lazăr, este ea însăși un model pentru comunitatea noastră. Este studentă, are și un job și face și mult voluntariat.