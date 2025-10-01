Tichetele de creșă se majorează la 710 lei din octombrie 2025

Începând cu luna octombrie 2025, părinții care beneficiază de tichete de creșă vor primi lunar suma de 710 lei, potrivit unui proiect de ordin comun al Ministerului Finanțelor și Ministerului Muncii aflat în prezent în dezbatere publică.

Noua valoare reprezintă o creștere de 40 de lei față de nivelul anterior, de 670 lei, aplicabil în semestrul I al anului 2025. Actualizarea are la bază indexarea cu indicele inflației, în conformitate cu prevederile Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare și ale HG nr. 1.045/2018.

Cum s-a ajuns la suma de 710 lei

Pentru stabilirea noii valori, autoritățile au utilizat indicele inflației calculat pentru perioada ianuarie 2019 – iulie 2025, care a fost de 157,28%. Baza de raportare a fost valoarea maximă a tichetului de creșă din ianuarie 2019, respectiv 450 lei.

Prin aplicarea indicelui (450 lei x 157,28%) a rezultat o valoare de 707,76 lei. Conform normelor metodologice, suma a fost rotunjită din 10 în 10, ajungându-se astfel la valoarea finală de 710 lei.

Perioada de aplicare

Noua sumă va intra în vigoare odată cu semestrul II al anului 2025, adică începând din octombrie. În plus, valoarea de 710 lei se va aplica și în primele două luni ale semestrului I din 2026 (februarie și martie).

Este important de menționat că, potrivit legislației, dacă prin aplicarea indexării ar rezulta o valoare mai mică decât cea anterioară, suma ar rămâne neschimbată.

Ce sunt tichetele de creșă și cui se adresează

Tichetele de creșă reprezintă un beneficiu extrasalarial acordat angajaților care au copii înscriși la creșă sau la unități de educație timpurie. Acestea pot fi utilizate pentru acoperirea taxelor de îngrijire și educație, iar valoarea lor este suportată integral de angajator, fiind deductibilă în anumite limite stabilite prin Codul fiscal.

Următorii pași

Pentru ca noua valoare să fie aplicabilă efectiv, ordinul comun al miniștrilor Finanțelor și Muncii trebuie semnat și publicat în Monitorul Oficial.