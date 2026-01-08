Structurile operative, în alertă la nivelul județului. O școală din județul Bacău, închisă din cauza condițiilor meteo nefavorabile

La nivelul județului, structurile operative monitorizează permanent evoluția situației din teren și sunt pregătite să intervină pentru sprijinirea populației, limitarea efectelor fenomenelor meteo și gestionarea eventualelor situații de urgență.

Potrivit informațiilor disponibile la acest moment, o unitate de învățământ din județul Bacău a fost închisă temporar, ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile generate de ninsori abundente și depuneri de zăpadă.

Autoritățile recomandă cetățenilor să manifeste prudență și să respecte următoarele măsuri preventive:

Evitați deplasările care nu sunt absolut necesare, în special în zonele afectate de ninsoare abundentă, viscol sau polei;

Informați-vă, înainte de plecare, cu privire la starea vremii și condițiile de trafic;

Dacă deplasarea este inevitabilă, echipați corespunzător autovehiculele pentru sezonul rece și adaptați viteza la condițiile de drum;

Nu porniți la drum lung fără combustibil suficient, telefon mobil încărcat și o trusă de urgență (pătură, apă, alimente, lanternă);

Evitați adăpostirea sau trecerea pe sub copaci, stâlpi sau panouri care pot fi doborâte de vânt ori de greutatea zăpezii;

Curățați zăpada de pe acoperișuri, balcoane și din dreptul locuințelor pentru a preveni accidentele;

Utilizați cu prudență mijloacele de încălzire și nu improvizați instalații electrice sau surse de foc;

Acordați o atenție deosebită copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu probleme de sănătate;

În situații de urgență, apelați numărul unic 112.

Recomandăm tuturor cetățenilor să urmărească informările oficiale transmise de autorități și să respecte indicațiile acestora. Structurile de intervenție rămân mobilizate și pregătite să acționeze pentru protejarea vieții și bunurilor.

Pentru informații suplimentare privind comportamentul în situații de urgență, cetățenii pot consulta platforma națională de pregătire în situații de urgență www.fiipregatit.ro și pot descărca gratuit aplicația DSU.