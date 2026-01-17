Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși organizează a doua întâlnire de dialog deschis cu pacienții

Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși invită pacienții și reprezentanții acestora să participe la cea de-a doua întâlnire de dialog deschis, care va avea loc în data de 20 ianuarie 2026, începând cu ora 09:00, la sediul unității medicale.

Întâlnirea are ca obiectiv facilitarea comunicării directe dintre pacienți și conducerea spitalului, în vederea îmbunătățirii continue a calității serviciilor medicale oferite. În cadrul discuțiilor vor fi abordate teme precum serviciile și specialitățile medicale disponibile, experiența pacienților în relația cu unitatea sanitară, precum și propuneri și sugestii concrete de îmbunătățire.

Anul 2026 este dedicat consolidării comunicării și apropierii dintre pacienți și personalul medical, ca o continuare a demersului inițiat în 2025 – Anul Empatiei. În acest context, conducerea spitalului își propune organizarea lunară a unor întâlniri de dialog deschis, menite să contribuie la o mai bună înțelegere a nevoilor pacienților și la dezvoltarea serviciilor medicale în concordanță cu acestea.

Reprezentanții spitalului subliniază importanța implicării active a pacienților în acest proces, considerând dialogul deschis un element esențial pentru creșterea încrederii și a calității actului medical.