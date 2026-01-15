Societate sancționată și închisă pentru 30 de zile pentru vânzarea de produse din tutun minorilor

Polițiștii locali din cadrul Serviciului Ordine Publică și Evidența Persoanei au desfășurat joi, 15 ianuarie 2026, o acțiune de control privind respectarea legislației în domeniul comercializării produselor din tutun.

În urma verificărilor efectuate la o societate comercială situată pe strada Condorilor, din municipiul Bacău, s-a constatat că operatorul economic vindea produse din tutun către persoane minore, faptă strict interzisă de legislația în vigoare.

Pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 349/2002 privind prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, societatea a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 10.000 de lei. Totodată, a fost dispusă măsura complementară a suspendării activității comerciale pe o perioadă de 30 de zile.

Măsura a fost luată în scopul protejării sănătății publice, în special a minorilor, precum și pentru descurajarea practicilor ilegale în domeniul comercializării produselor din tutun.

Cetățenii care au cunoștință despre astfel de situații sunt rugați să le sesizeze Dispeceratului Poliției Locale Bacău, disponibil non-stop, la numărul de telefon 0234/986.

Poliția Locală Bacău anunță că va continua acțiunile de control și face apel către toți operatorii economici să dea dovadă de responsabilitate și să respecte cu strictețe prevederile legale privind protecția copiilor și adolescenților.