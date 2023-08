Ședința Consiliului Local Bacău – LIVE

Ordinea de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnicoeconomice, faza SF, pentru obiectivul de investitii: „Reducerea consumului de energie electrica a unitatii de comprimare gaze naturale a grupului de cogenerare de 14 MWe din SACET Bacau, prin inlocuirea motorului de antrenare”

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici, a devizului general faza SF și declanșarea procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publica, necesară realizarii obiectivului de investiții “ Amenajare și utilare a spațiilor din curtea Școlii Mihai Drăgan”

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Bilanțului energetic, a pierderilor reale și a pierderilor tehnologice aferente Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică din municipiul Bacău.

4.Proiect de hotărâre pentru modificarea prețului local de facturare a energiei termice furnizată populației și pentru aprobarea prețurilor reglementate pentru energia termică livrată în SACET în conformitate cu Decizia ANRE nr.1690/28.06.2023, respectiv Avizul ANRE nr.44/28.09.2022

5.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr.2/17.01.2023 privind asocierea Municipiului Bacău cu Ansamblul Folcloric ″Busuiocul″ Bacău în vederea realizării în comun a unor evenimente la sala Teatrului de Vară ″Radu Beligan″ Bacău

6.Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația ”CENTRUL DANIEL” din Bacău, în vederea organizării în comun a evenimentului cultural intitulat Festivalul STEA printre, Ediția a XI-a, în perioada 28-30 septembrie 2023.

7.Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziție cu titlu gratuit și caracter temporar, a sălii de spectacole a Teatrului de Vară ” Radu Beligan” din Bacău către Colegiul Național de Artă ” George Apostu” din Bacău, în vederea organizării festivității de deschidere a anului școlar 2023-2024, in data de 11 septembrie 2023

8.Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, către Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, a spațiului în suprafață de C1-120 mp situat în incinta PT nr.6 din Municipiul Bacău , str.Stadionului nr. 13 bis.

9.Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, către Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, a spațiului în suprafață de C1-190 mp situat în incinta PT nr.35 din Municipiul Bacău , str. Aviatorului nr. 1

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea extinderii sistemului de transport public local de călători în Zona Metropolitană a Municipiului Bacău, a Regulamentului și a Caietului de sarcini al serviciului public local de călători prin curse regulate în zona Metropolitană Bacău

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru CONSTRUIRE: ETAPA I – ARHIVA NOTARIALA + SPATII ANEXA; ETAPA II – SEDIU CAMERA NOTARILOR; IMPREJMUIRE TEREN; ORGANIZARE A EXECUTIEI LUCRARILOR generat de imobilul teren proprietate privata a beneficiarului cu nr. cadastral 75931; 63090 din Str. Vasile Alecsandri, nr. 87 – 89, obiective ce se vor realiza pe teren proprietate privata si abrogarea H.C.L. nr. 31/28.01.2021 BENEFICIAR: CAMERA NOTARILOR PUBLICI BACAU

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE INDIVIDUALE SI CUPLATE; LUCRARI TEHNICO EDILITARE; IMPREJMUIRE TEREN; ORGANIZARE A EXECUTIEI LUCRARILOR generat de imobilul teren proprietate privata a beneficiarilor cu nr. cadastral 87669 (str. Dorului), 84076 (str. Dorului, nr. 52), 84070 (str. Grigore Tabacaru) si 87878 (cartier Serbanesti) din municipiul Bacau BENEFICIARI: CLIMOV ANDREI, CLIMOV ELLA-THEODORA, AVRAM RAZVAN, AVRAM OANA-MADALINA

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU intocmit pentru CONSTRUIRE IMOBIL SPAȚII COMERCIALE ȘI LOCUINTE COLECTIVE; ORGANIZARE A EXECUTIEI LUCRARILOR, STR. TEIULUI NR.11A, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară BENEFICIARI: MOCANU VASILE ȘI MOCANU MARIA

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevazuta in contractul de concesionare nr. 40.000/338 din 06.11.1998, incheiat intre Municipiul Bacau si S.C. ABANERRA IMPEX S.R.L.

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevazuta in Contractul de concesionare nr. 68525/11.05.2011, așa cum a fost modificat prin Actele Adiționale nr. 69601/09.10.2019, nr. 168751/11.10.2021 si nr. 168233/09.08.2023, încheiat între Municipiul Bacău si D-NA DOBÂNDĂ AURELIA, reprezentant legal al C.M.I. DR. DOBÂNDĂ AURELIA, pentru spațiul cu destinația cabinet medical si a terenului aferent

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata integrală și a prețului de vânzare a locuinței pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Bacău, str. Narciselor, nr.2Bis, ap.22, către doamna Veria Alina Cecilia, în calitate de titular de contract de închiriere

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata integrală și a prețului de vânzare a locuinței pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Bacău, str. Narciselor, nr.2Bis, sc.A, ap.21, către doamna Stoian Nicoleta, în calitate de titular de contract de închiriere.

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata integrală și a prețului de vânzare a locuinței pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Bacău, str. Narciselor, nr.2Bis, ap.26, către doamna Crăciun Maria, în calitate de titular de contract de închiriere

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate și a prețului de vânzare a locuinței pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Bacău, str.Bucegi, nr.140A, sc. A, ap.15, către domnul Diaconu Sebastian Costinel, în calitate de titular de contract de închiriere

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate și a prețului de vânzare a locuinței pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Bacău, str.Bucegi, nr.140A, sc. A, ap.4, către doamna Lăzărică Lorena, în calitate de titular de contract de închiriere

21.Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L..284/30.08.2021 privind aprobarea organigramei și statului de funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Bacău, ca urmare a finalizării perioadei de stagiu

22.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. nr.284/30.08.2021 prin care s-au aprobat statul de funcții și organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău

23.Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.2 la HCL nr. 390/2022 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Teatrului Municipal ”Bacovia” Bacău și completarea Anexei 1 a HCL nr. 581/2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație” din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru anul 2023.

24.Proiect de hotărâre privind acordarea ” Diplomei de Onoare ” și plata unui premiu în valoare de 1000 lei celor 40 de familii din municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere până la data de 17.07.2023

25.Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Cojoc Aurel.

26.Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Trăistaru Roxana-Maria

27.Proiect de hotărâre pentru completarea componenței Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuințe sociale, fondul locativ de stat și de necesitate, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău, constituită prin H.C.L. nr.254/2023

28.Proiect de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli de protocol pentru perioada septembrie – decembrie 2023

29.Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil – teren cu numărul cadastral 69191 și a unui imobil – clădire cu numărul cadastral 69191 – C1, înscrise în Cartea Funciară nr. 69191 Bacău, din domeniul public al Municipiului Bacău, în domeniul public al Județului Bacău

30.Proiect de hotărâre privind trecerea unor terenuri din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Bacău

31.Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău a spațiului în suprafață de C1-182 mp situat în PT 33 (CT Neptun), situat în Bacău, str. Aviatorilor nr. 23 B.

32.Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării din administrarea Serviciului Municipal de Utilităţi Publice Bacău a unor bunuri care nu mai corespund parametrilor tehnici

33.Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute către SC DELGAZ GRID SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău

34A.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru soluționarea plângerii prealabile formulată de către S.C. BAVARIA INVEST S.A și S.C FORREST BAVARIA S.R.L, împotriva HCL nr. 244 din 26.06.2023 privind abrogarea H.C.L nr. 150/ 28.04.2023 și aprobarea documentației tehnico-economice faza D.A.L.I, a devizului general și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare Parc Gherăiești din municipiul Bacău;Desființare construcții existente”

34.B.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor proiecte care vor primi finanţări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău în baza OG nr. 82/ 2001

34.C.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contribuției pentru anul 2023 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău, aferentă Municipiului Bacău

34.D.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind darea în administrare către “Serviciul Municipal de Utilitaţi Publice Bacău”a unor bunuri

34.E.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investitii: „Amenajare parc fotovoltaic pentru consum propriu în locația ”Depozit deseuri –inchis”