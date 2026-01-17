Secția de Endocrinologie SJU Bacău – excelență medicală, grijă pentru pacienți și performanță în diagnostic și tratament

Secția de Endocrinologie a Spitalului Județean de Urgență (SJU) Bacău se remarcă prin profesionalism, performanță și grijă pentru pacient, fiind una dintre cele mai mari unități de profil din Moldova, după Clinica de Endocrinologie a Spitalului Clinic Universitar de Urgență „Sf. Spiridon” din Iași. Cu 25 de paturi pentru spitalizare continuă și 2 paturi pentru spitalizare de zi, secția oferă servicii complexe, integrate cu cabinetul de profil din Ambulatoriul Integrat al SJU Bacău, unde pacienții beneficiază de consultații, prescriere de tratament și monitorizare periodică.

Echipa medicală – dedicare și expertiză

Secția este condusă de dr. Anton Mihaela Cristina, medic primar endocrinolog, alături de doi medici specialiști: dr. Toma Cristina Iulia și dr. Marica Teona Maria. Sub coordonarea lor, activitatea secției acoperă un spectru larg de afecțiuni endocrine la adulți, copii și adolescenți, incluzând boli tiroidiene, hipofizare, suprarenale, patologie gonadică, endocrino-metabolică și osoasă.

Boli tiroidiene – diagnostic precoce și tratament personalizat

Secția gestionează frecvent hipotiroidism, hipertiroidism, noduli tiroidieni și tiroidite. Diagnosticul precoce al formațiunilor tumorale este realizat prin examen clinic, ecografie tiroidiană, evaluări de laborator și puncții-biopsie tiroidiene, efectuate în colaborare cu echipa de anatomopatologie.

Pacienții beneficiază și de Programul Național de Tiroidă, care asigură acces gratuit la investigații și tratament adecvat pe perioada spitalizării.

Patologia hipofizară – abordare multidisciplinară

Tumorile hipofizare, inclusiv adenoamele secretante și nesecretante, sunt diagnosticate prin analize hormonale, imagistică (CT, RMN) și consulturi interdisciplinare cu secțiile de neurochirurgie și oftalmologie.

Patologia gonadică – sprijin pentru fertilitate și sănătate sexuală

Secția tratează tulburări ovariene și testiculare, precum sindromul ovarelor polichistice, hipogonadism masculin și infertilitate endocrină, cu implicarea unor evaluări complexe și colaborări interdisciplinare, inclusiv ginecologie și urologie.

Bolile endocrino-metabolice și obezitatea – planuri personalizate

Pacienții sunt evaluați pentru obezitate și comorbidități (diabet, hipertensiune, dislipidemie), iar echipa elaborează trasee terapeutice personalizate, incluzând nutriție, cardiologie, psihologie sau chirurgie metabolică. În viitor, Centrul de Management al Obezității va oferi evaluări și tratamente avansate.

Patologia endocrină pediatrică

Copiii și adolescenții cu tulburări de creștere, pubertate, disfuncții tiroidiene sau obezitate infantilă sunt evaluați în colaborare cu secția de pediatrie, imagistica și laboratorul spitalului, pentru un traseu diagnostic complex și precis.

Osteoporoza – diagnostic modern și tratament prin Programul Național

Secția utilizează osteodensitometria pentru evaluarea densității osoase și monitorizează deficiența de vitamina D, oferind pacienților acces la evaluări și tratamente gratuite în cadrul Programului Național de Osteoporoză.

Colaborări interdisciplinare și exemple de succes

Secția colaborează cu medici din medicină internă, cardiologie, diabet, ginecologie, urologie, chirurgie generală, pediatrie și ORL, precum și cu laboratoare de imagistică și anatomopatologie, pentru un traseu complet și integrat al pacientului.

Printre exemplele de succes se numără diagnosticarea unei paciente cu tirozinemie și gestionarea unei gravide cu ginecomastie gigantă și tiroidită autoimună, caz finalizat cu nașterea unei fetițe sănătoase.

Proiecte de viitor

Secția își propune extinderea capacității de diagnostic și tratament pentru osteoporoză și biopsii tiroidiene, achiziționarea de echipamente moderne și consolidarea echipelor multidisciplinare pentru un traseu integrat de tratament și monitorizare.

Mesaj pentru pacienți

Medicii recomandă consult endocrinologic pentru diagnostic precoce, prevenție și tratament adecvat, subliniind că implicarea timpurie reduce riscul complicațiilor și menține starea de sănătate optimă.

“Secția de Endocrinologie a SJU Bacău reprezintă un exemplu de profesionalism, dedicare și medicină modernă pusă în slujba pacientului. Felicit echipa pentru implicarea constantă în îmbunătățirea actului medical în beneficiul comunității băcăuane!”

– Ec. Ion-Marius Savin, Manager Interimar SJU Bacău.