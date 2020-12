Boxerul SCM Bacău s-a clasat pe primul loc în ierarhia alcătuită la final de an de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret.

Saly Marian Palapuic lovește din nou! Și din nou în plin. Pe final de an, o face în ierarhia Direcției Județene pentru Sport și Tineret Bacău. După ce și-a adjudecat, la egalitate cu colega de club, aruncătoarea de ciocan Bianca Ghelber, titlul de cel mai bun sportiv al SCM Bacău, boxerul antrenat de Relu Auraș și Nicu Cara a fost desemnat number one și de către DJTS. Titlu pe care, de data aceasta, nu-l mai împarte cu nimeni. Succesul repurtat la Naționalele de juniori de la Târgu-Jiu, unde a fost decretat și cel mai tehnic pugilist al întregii competiții și, mai ales, bronzul european cucerit la Sofia au fost argumentele care au făcut ca DJTS Bacău să-l plaseze pe Saly Palapuic pe primul loc în Top 10. Un Top care, în an pandemic, a beneficiat de o „Gală a Sportului Băcăuan” atipică.

Derulat exclusiv on-line, evenimentul de luni după-amiaza l-a avut drept maestru de ceremonii, cum era și firesc, pe directorul DJTS Bacău, Radu Ababei și a beneficiat de prezența a numeroși sportivi, antrenori, profesori universitari, conducători de club și de federații. Cea mai importantă intervenție a fost cea a președintelui Comitetului Olimpic Sportiv Român, Mihai Covaliu, care a descris Bacăul drept un „centru valoros al sportului” și a insistat asupra bunei colaborări existente între COSR și întreg sportul băcăuan.

Radu Ababei a reamintit faptul că, în baza normelor existente la nivelul MTS, principalul criteriu în stabilirea clasamentului primilor 10 sportivi ai anului este acela al rezultatelor internaționale: „Este adevărat, condițiile din acest an nu au permis tuturor ramurilor sportive participarea la competiții de anvergură, ca urmare unele DJTS din țară au luat decizia de a nu face un clasament de final de an. Împreună cu colegii mei de la DJTS Bacău am concluzionat însă că noi trebuie să facem acest demers pentru a evidenția faptul că sportivii băcăuani, chiar și în condiții vitrege, au dus numele județului Bacău în lume și în anul 2020. Am făcut chiar o paralelă cu ceea ce s-a întâmplat în 1984 la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, când sportivii români au avut posibilitatea de a participa, în ciuda boicotului impus de URSS. Este un moment de bucurie pentru noi, personalul DJTS, să onorăm eforturile sportivilor și antrenorilor băcăuani depuse în slujba sportului românesc”.

În 2020, TOP 10 DJTS Bacău a fost dominat de SCM Bacău și, cu precădere, de secția de box, însă merită notat și aportul atletismului (și ponderea sa în configurarea clasamentului general prin prezența altor trei atleți, Alex Soare, Adelina Panaet și Iulia Banaga, în afara celor doi de la SCM, Bianca Ghelber și Mihăiță Micu), după cum trebuie menționată prezența pe locul secund a Georgianei Miler, tânăra judoka a CSȘ Onești.

TOP 10 DJTS Bacău 2020

Loc 1: Saly Marian Palapuic (box, SCM Bacău/ antrenori Relu Auraș și Neculai Cara): locul 3 la Campionatul European de Juniori, locul 1 la Campionatul Național de Juniori.

Locul 2: Georgiana Miler (judo, CSȘ Onești/ antrenori Florin Doru și Krisztina Tatar): locul 5 la Campionatul European U21, locul 2 la Campionatul Național Seniori, locul 3 la Campionatul Național U23, locul 1 la Campionatul Național U18.

Locul 3: Bianca Florentina Ghelber (atletism, SCM Bacău/ antr. Mihaela Melinte): locul 1 la Campionatul Balcanic Seniori, două locuri 1 la Campionatul Național Seniori, locul 1 la Cupa României Seniori (aruncarea ciocanului), locul 2 la Cupa României Seniori (bilă).

Locul 4: Daniel Hermeziu (box, SCM Bacău/ antr. Relu Auraș și Neculai Cara): locul 5 la Campionatul European Tineret, locul 1 la Campionatul Național Tineret; Alexandru Macovei (box, SCM Bacău/ antr. Relu Auraș și Neculai Cara): locul 5 la Campionatul European Tineret, locul 1 la Campionatul Național Tineret.

Locul 6: Dragoș Bobei (box, SCM Bacău/ antr. Relu Auraș și Neculai Cara): locul 5 la Campionatul European Tineret.

Locul 7: Nicolae Alexandru Soare (atletism, Știința Bacău, CSM Bacău/ antr. Cristina Alexe): locul 2 la Campionatul Balcanic Seniori (1500 m), participant Campionatul Mondial Seniori (semimaraton), două locuri 1 la Campionatul Național Seniori (5000 m și 10000 m).

Locul 8: Elena Adelina Panaet (atletism, Știința Bacău/ antr. Cristina Alexe): locul 2 la Campionatul Balcanic Seniori (3000 m obstacole), participantă la Campionatul Mondial Seniori (semimaraton), două locuri 1 la Campionatul Național Seniori (5000 m, 3000 m obstacole).

Locul 9: Iulia Banaga (atletism/ atletism, CSM Onești/ antr. Nicolae Iorga): locul 1 la Campionatul Balcanic Seniori (ștafetă 4x100m), 3 locuri 2 la Campionatul Național Seniori (60 mg, 100 mg, 400 mg), 3 locuri 1 la Campionatul Național Tineret (60 mg, 100 mg, 400 mg).

Locul 10: Mihăiță Andrei Micu (atletism, SCM Bacău/ antr. Mihaela Melinte): locul 4 la Campionatul Balcanic Seniori, locul 1 la Campionatul Național Seniori, locul 1 Campionatul Național Tineret, locul 1 la Cupa României Seniori.