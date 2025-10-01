Salariile din județul Bacău rămân sub media națională

Câştigul salarial mediu în judeţul Bacău continuă să fie mai mic decât media națională, atât în varianta brută, cât și în cea netă, diferența fiind de aproximativ 8%.

În perioada analizată, iulie 2025, câştigul salarial mediu brut în judeţ a fost de 8.464 lei/persoană, în timp ce câştigul mediu net, adică suma efectiv primită după impozite și contribuții, a fost de 5.076 lei/persoană. Diferența față de media națională a fost de 737 lei brut și 441 lei net.

Salarii peste media județului s-au înregistrat în industrie și construcții, în timp ce sectorul agricultură, silvicultură, pescuit și sectorul de servicii au rămas sub nivelul mediu local.

Comparativ cu luna precedentă, iunie 2025, salariile medii brute și nete au scăzut cu aproximativ 3,8%, în prețuri comparabile. În schimb, față de aceeași lună a anului trecut, câștigul mediu brut a crescut cu 1,9%, iar câștigul mediu net a scăzut ușor, cu 1,7%.

Această diferență între salariul brut și cel net explică de ce suma efectivă primită de angajați este mai mică: din salariul brut se rețin contribuțiile la pensii, sănătate și impozitul pe venit, iar ceea ce rămâne reprezintă salariul net, disponibil pentru cheltuielile personale și familiale.