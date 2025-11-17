Românii care își pierd cartea de identitate în străinătate pot obține un nou document fără a reveni în țară. Ce pași trebuie urmați

Românii stabiliți în străinătate sau aflați temporar peste hotare care își pierd cartea de identitate ori rămân fără aceasta în urma unui furt nu mai sunt obligați să se întoarcă în țară pentru a obține un nou document. Legislația actuală permite eliberarea unei noi cărți de identitate prin intermediul unei persoane împuternicite din România, pe baza unei procuri autentificate la consulat.

Măsura este extrem de utilă pentru cei care locuiesc permanent în afara țării sau care se află în imposibilitatea de a călători, reducând semnificativ costurile și timpul necesar recuperării actelor de identitate, scrie avocatnet.ro.

Primul pas: sesizarea poliției locale din țara în care vă aflați

Ori de câte ori un cetățean român își pierde actele de identitate în străinătate, primul demers obligatoriu este depunerea unei sesizări la autoritățile locale de poliție. Acest pas este necesar indiferent de durata șederii în afara țării.

Documentul emis de poliția locală va fi folosit apoi la ambasada sau consulatul României pentru obținerea unui titlu de călătorie.

Titlul de călătorie – document provizoriu pentru întoarcerea în România

Cetățeanul român care nu mai are niciun document valabil de identitate trebuie să se prezinte la misiunea diplomatică sau consulară pentru a solicita titlul de călătorie. Acesta:

se eliberează gratuit ,

are o valabilitate de maximum 30 de zile ,

permite exclusiv întoarcerea în România ,

își pierde valabilitatea în momentul intrării în țară.

Prezența solicitantului la consulat este obligatorie, inclusiv în cazul minorilor, deoarece fotografia și, dacă este cazul, semnătura sunt preluate în format electronic.

Cum se obține o nouă carte de identitate fără a reveni în România

Dacă persoana nu se poate deplasa în țară pentru depunerea cererii de emitere a unei noi cărți de identitate, există posibilitatea mandatării unei rude sau a unei persoane de încredere. Pentru aceasta, solicitantul poate autentifica gratuit la consulat o procură specială.

Important: procura poate fi autentificată doar în cadrul ambasadei sau consulatului României din statul în care se află solicitantul.

Documentele necesare la consulat pentru autentificarea procurii

Pentru emiterea procurii speciale, solicitantul trebuie să facă o programare la oficiul consular și să se prezinte personal la ghișeu, având asupra sa:

un act de identitate românesc valabil (pașaport, titlu de călătorie sau buletin) – original + trei copii ;

cinci fotografii color , identice, recente, format 3×4 cm, cu bandă albă de 7 mm la bază;

datele persoanei împuternicite (copie carte de identitate).

Dacă solicitantul nu mai are un act de identitate valabil, acesta poate folosi titlul de călătorie obținut anterior.

Ce trebuie să depună persoana împuternicită în România

Reprezentantul desemnat în procura specială va merge la Serviciul Public de Evidență a Persoanelor (SPEP) din localitatea de domiciliu a solicitantului și va prezenta:

procura consulară în original;

două fotografii ale titularului (ștampilate de consulat);

certificatul de naștere al titularului;

certificatul de căsătorie / divorț (dacă e cazul);

dovada domiciliului (contract de proprietate, declarație de luare în spațiu etc.).

Dacă solicitantul își schimbă domiciliul și are copii minori, se recomandă depunerea certificatelor de naștere ale acestora pentru actualizarea adresei.

Situația minorilor

Dacă un minor are nevoie de o nouă carte de identitate – de exemplu, în caz de pierdere a actului – cererea poate fi depusă și de persoana împuternicită. La autentificarea procurii speciale, minorul trebuie să fie prezent la consulat, însoțit de unul dintre părinți.

Toate serviciile consulare se acordă doar cu programare

Indiferent de procedură, programarea prealabilă este obligatorie. Toate solicitările se fac exclusiv prin platforma oficială E-Consulat, unde pot fi verificate și listele actualizate de documente necesare.