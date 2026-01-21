Restricții de circulație în zona Palatului Administrativ până pe 19 martie

Având în vedere demararea lucrărilor de reabilitare a Palatul Administrativ, autoritățile locale anunță instituirea unor restricții temporare de circulație rutieră.

Astfel, în perioada 20 ianuarie – 19 martie 2026, circulația auto va fi închisă pe latura de sud a imobilului, pe tronsonul cuprins între Calea Mărășești și Strada Vasile Alecsandri.

Conform noilor reglementări:

conducătorii auto care intră dinspre Str. Vasile Alecsandri nu vor mai putea ieși pe lângă Prefectură;

ieșirea din zonă va fi posibilă doar în direcția Starea Civilă.

Autoritățile recomandă participanților la trafic să respecte semnalizarea rutieră temporară și să utilizeze rute alternative, pentru evitarea aglomerării traficului.