Reformă amplă în serviciile comunitare: o inițiativă legislativă redesenează regulile pentru apă, canalizare și salubritate

O inițiativă legislativă depusă recent la Senat propune cea mai amplă reformă din ultimul deceniu în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, vizând salubritatea, alimentarea cu apă și canalizarea. Propunerea urmărește actualizarea unui cadru legislativ considerat depășit și neadaptat la realitățile administrative, economice și sociale actuale.

Potrivit expunerii de motive, proiectul de lege survine în urma analizării unor numeroase disfuncționalități generate de aplicarea neuniformă a legislației existente, precum și din nevoia alinierii la standardele moderne în materie de eficiență, sustenabilitate și protecție a consumatorului. Proiectul se află abia la începutul traseului parlamentar și vizează modificarea Legii 51/2006, Legii 101/2006 și Legii 241/2006, scrie avocatnet.ro.

Competențe clarificate și puteri noi pentru ADI-uri

Unul dintre obiectivele centrale ale reformei îl reprezintă eliminarea suprapunerilor instituționale. Astfel, inițiativa clarifică rolurile dintre unitățile administrativ-teritoriale și Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară (ADI), introducând ideea de mandat special, necesar în situațiile considerate sensibile.

Cea mai importantă schimbare este însă preluarea, de către adunarea generală a ADI-urilor, a competenței exclusive de stabilire și modificare a tarifelor pentru apă, canalizare și salubrizare. Autonomia acestora nu este necondiționată: orice decizie tarifară va necesita avizul prealabil obligatoriu al ANRSC, garantând echilibrul dintre interesul local și reglementarea națională.

De asemenea, ADI-urile vor elabora planurile tarifare multianuale, strategiile de investiții și programele de reducere a pierderilor, iar deciziile adoptate cu majoritate simplă vor deveni obligatorii pentru toate UAT-urile membre.

Apă și canalizare: investiții condiționate și protecție socială

Reforma în sectorul apei și canalizării urmărește corelarea performanței tehnice cu cea financiară. Operatorii mari vor fi obligați să implementeze, în termen de cinci ani, un plan de investiții care să reducă pierderile de apă sub pragul de 20%. Aprobarea acestui plan devine condiție esențială pentru orice viitoare majorare de tarife, iar ANRSC este mandatată să respingă solicitările care nu sunt însoțite de dovezi de eficiență.

În plan social, proiectul introduce un mecanism de protecție fără precedent: constituirea unui fond de solidaritate atunci când factura la apă depășește pragul de suportabilitate de 3% din veniturile unei gospodării medii. Fondul ar urma să atenueze impactul tarifelor asupra consumatorilor vulnerabili din întreaga arie de operare.

Salubrizare: decizii centralizate la nivel județean și măsuri anticartel

Modificările aduse Legii salubrizării conferă ADI-urilor un rol central în gestionarea integrată a deșeurilor. Acestea vor deveni responsabile pentru delegarea infrastructurii majore, inclusiv a instalațiilor de tratare mecanobiologică, în timp ce operatorii vor fi obligați să respecte contracte semnate la tarife reglementate, evitându-se astfel apariția înțelegerilor anticoncurențiale.

Pentru a preveni blocajele administrative, executivul ADI-ului sau primarul nu va mai putea respinge unilateral solicitările operatorilor. Proiectele de tarife trebuie transmise spre vot în cel mult cinci zile, iar deciziile adoptate devin obligatorii pentru toți membrii, chiar și pentru cei aflați în opoziție.

Cetățenii ar urma să beneficieze de o factură mai transparentă, taxa de salubrizare fiind împărțită în două componente: una aferentă deșeurilor reciclabile și una pentru cele reziduale. Costul fracției reciclabile va fi diminuat prin deducerea sumelor obținute de la producători.

Protejarea investițiilor și sancționarea ineficienței

Proiectul include și măsuri de garantare a investițiilor operatorilor. În cazul în care un contract de delegare încetează din motive neimputabile lor, autoritatea publică va fi obligată să achite valoarea neamortizată a investițiilor realizate în infrastructura de retur.

Pe de altă parte, operatorii care nu își respectă obligațiile investiționale vor fi sancționați prin înghețarea temporară a ajustărilor tarifare de către ANRSC. Excepție fac situațiile în care întârzierile sunt generate de preluarea unor sisteme deficitare în urma extinderii ariei de operare – un mecanism menit să nu descurajeze extinderea către zone mai puțin performante.

Ce urmează?

Proiectul legislativ se află în faza incipientă a procesului parlamentar și va necesita adoptarea de către Parlament, promulgarea Președintelui și publicarea în Monitorul Oficial pentru a deveni aplicabil.

Dacă va trece de toate etapele, noul cadru normativ ar putea redesena fundamental relația dintre operatori, autorități locale și consumatori, punând accent pe eficiență, transparență și protecție socială — elemente esențiale într-un sector de utilitate publică în care tensiunile tarifare și provocările tehnice sunt în continuă creștere.