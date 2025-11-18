Proiect legislativ: Amenzile vor fi considerate comunicate chiar dacă destinatarul refuză primirea plicului sau nu îl ridică de la poștă

Un nou proiect legislativ înregistrat la Senat propune modificarea regulilor de comunicare a proceselor-verbale de contravenție, pentru a evita întârzierile în aplicarea sancțiunilor. Conform inițiativei, amenzile ar urma să fie considerate comunicate chiar și în cazul în care destinatarul refuză primirea plicului sau nu se prezintă la poștă pentru ridicarea acestuia.

Proiectul prevede posibilitatea transmiterii proceselor-verbale la o altă adresă decât cea de domiciliu, dacă persoana sancționată locuiește în alt loc sau indică o adresă de corespondență diferită. Astfel, documentul ar putea fi trimis la reședința cunoscută a contravenientului, la locul ales de acesta sau, dacă este cazul, prin afișare la domiciliu. Pentru persoanele juridice, comunicarea s-ar face la sediul principal sau, după caz, la sediul unei sucursale, iar afișarea se va consemna într-un proces-verbal semnat de cel puțin un martor, scrie avocatnet.ro.

Proiectul stabilește că procedura de comunicare prin poștă se consideră îndeplinită în trei situații: la semnarea confirmării de primire de către contravenient, la consemnarea refuzului de a primi corespondența de către funcționarul poștal sau în cazul neprezentării destinatarului la poștă în termenul indicat pe aviz.

Inițiatorii proiectului, un grup de senatori PSD și POT, împreună cu un senator neafiliat, argumentează că reglementarea actuală, prevăzută de art. 27 din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, nu ține cont de situațiile în care persoana sancționată locuiește temporar în altă parte sau dorește comunicarea documentului la o altă adresă. În practică, autoritățile locale sunt nevoite să aplice o procedură dublă – trimiterea prin poștă și afișarea la domiciliu – ceea ce generează întârzieri considerabile în finalizarea comunicării procesului-verbal.

Proiectul legislativ urmează să fie votat de Parlament, promulgat de președinte și publicat în Monitorul Oficial pentru a intra în vigoare.