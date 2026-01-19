Premieră editorială: Ghid metodologic pentru predarea disciplinei „Istoria evreilor. Holocaustul”

Din inițiativa profesorului Gabriel Stan (Colegiul Economic „Ion Ghica”, Bacău), Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” a elaborat și a propus, în premieră, un ghid metodologic dedicat predării disciplinei „Istoria evreilor. Holocaustul”. Documentul a fost agreat de comisia de specialitate din cadrul Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare și aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 6836/04.12.2025.

Coordonat de prof. Gabriel Stan, alături de cercetătorul Marius Cazan și de o echipă de cadre didactice universitare și preuniversitare, ghidul se remarcă printr-o construcție complexă, adresându-se atât profesorilor, cât și elevilor de liceu. Lucrarea este concepută ca o resursă dublă: oferă elevilor activități care stimulează gândirea critică, interactivitatea și lucrul cu surse autentice, iar profesorilor – un inventar metodologic actual, adaptat predării în contexte tradiționale și digitale.

Structurat în patru capitole teoretice și aplicative, urmate de 36 de fișe de lucru, ghidul acoperă întregul demers educațional, de la proiectarea curriculară și strategiile de predare-învățare, până la evaluare și adaptarea la nevoile elevilor. Accentul este pus pe integrarea tehnologiei, evaluarea ca extensie a învățării și pe formarea unei perspective critice și empatice asupra trecutului.

Disponibil, deocamdată, pe site-ul INSHR-EW, ghidul completează manualul „Istoria evreilor. Holocaustul” pentru clasele a XI-a și a XII-a și se impune ca un reper important pentru educația despre Holocaust în școala românească.