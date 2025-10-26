Polițiștii Biroului Siguranță Școlară s-au întâlnit din nou cu elevii, în cadrul Programului ”Școala Altfel”

În perioada 20 – 24 octombrie, polițiștii specializați în siguranță școlară din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au desfășurat, cu precădere, activități educative, interactive și preventive, adresate elevilor și cadrelor didactice, în unitățile de învățământ care au implementat, în această săptămână, programul național ”Școala Altfel”.

La cele peste 30 de sesiuni organizate au participat aproximativ 850 de elevi și cadre didactice.

Temele abordate au vizat prevenirea infracțiunilor comise cu violență, susținute în cadrul Proiectului ”Scoate violența școlară din anonimat”, cu accent pe conștientizarea efectelor negative ale fenomenului de tip bullying și violenței școlare, prin promovarea coeziunii în grup, dezvoltarea abilităților de comunicare și gestionarea conflictelor, prevenirea victimizării minorilor, precum și conștientizarea riscurilor asociate consumului și traficului ilicit de droguri sau substanțe interzise, prin Campania derulată la nivel național ”Dă-ți jos masca”.

De asemenea, discuțiile directe cu elevii au atins și alte puncte de interes, precum răspunderea legală, prevederile legislative privind folosirea articolelor pirotehnice, regulile de siguranță și circulație rutieră.

Totodată, polițiștii de siguranță școlară au subliniat că nu doar regulile, legile și sancțiunile rezolvă conflictele sau ne ajută să fim în siguranță. Înainte de acestea, inteligența emoțională, adică capacitatea de a conștientiza și autoregla propriile emoții, empatia și comunicarea eficientă, precum și abilitățile sociale, cooperarea și motivația personală, transformă conflictul dintr-o confruntare într-un proces constructiv de înțelegere și colaborare.