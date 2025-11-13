Poate stackul complet integrat de la Oracle să câștige cursa AI pentru companii?

Modul în care software-ul funcționează pentru afaceri se schimbă mai rapid ca niciodată. Companiile renunță la procesele manuale și la luarea lentă a deciziilor. În locul lor apar sisteme care pot gândi, acționa și învăța singure. Aceasta este cursa. Cei care construiesc și rulează aceste sisteme inteligente mai bine decât ceilalți ajung în față. Oracle mizează totul pe stackul său complet integrat. Ce îi oferă o șansă reală de câștig?

De la unelte dispersate la un singur sistem care știe tot

Majoritatea companiilor mari obișnuiau să cumpere aplicații diferite pentru funcții diferite. Un instrument pentru finanțe. Altul pentru resurse umane. Un al treilea pentru lanțul de aprovizionare. Aceste aplicații comunicau cu greu între ele. Asta făcea ca datele să fie dezorganizate și procesul lent.

Agenții AI au nevoie de date curate și conectate pentru a funcționa eficient. Oracle a decis să rezolve această problemă oferind companiilor un stack complet, de la bazele de date și infrastructură până la aplicații. Toate datele se află într-un singur loc, iar toate departamentele vorbesc aceeași limbă.

Oracle Fusion Cloud Applications include acum agenți AI care pot duce sarcini de la început până la final. Ei pot gestiona procese în mai mulți pași, lua decizii pe baza unor reguli și învăța constant din rezultate. Se ocupă de actualizări ale prognozelor, gestionarea plăților sau procesarea aprobărilor fără să aștepte o comandă umană. Acești agenți trăiesc în sistem și știu deja ce este de făcut. Acest lucru schimbă felul în care lucrează angajații, care își pot folosi timpul pentru probleme complexe, nu pentru completarea formularelor.

Datele și viteza lucrează împreună

Pentru ca agenții AI să funcționeze bine, sistemul are nevoie de putere și viteză. Acestea vin din infrastructura cloud. Oracle Cloud Infrastructure este concepută pentru a susține sarcini uriașe, fiind deja folosită de modele lingvistice avansate dezvoltate de OpenAI, Cohere, NVIDIA, Meta și xAI .

Acest lucru ajută Oracle să mențină performanța la un nivel înalt și costurile la un nivel redus. Deoarece Oracle deține întregul stack tehnologic, nu trebuie să plătească suplimentar pentru a rula AI dezvoltat de alți furnizori. Astfel, agenții AI pot fi incluși în aplicațiile cloud fără taxe suplimentare.

Unii furnizori adaugă costuri pentru fiecare funcție AI. Acest lucru înseamnă facturi mai mari, mai ales când uneltele sunt folosite frecvent. Oracle evită acest lucru. Instrumentele AI sunt incluse în abonament, ceea ce înseamnă că, cu cât o companie le folosește mai mult, cu atât obține mai multă valoare. Astfel, clienții pot avea încredere în agenți și pot construi procese mai inteligente în toate domeniile. Întregul sistem devine mai inteligent cu fiecare sarcină dusă la bun sfârșit.

Utilizarea zilnică a AI și rolul său în platformele inteligente

Instrumentele AI sunt deja prezente în multe aspecte ale vieții de zi cu zi. Ele recomandă ce să vizionezi, filtrează spamul din emailuri și aleg cea mai rapidă rută în trafic. Potrivesc utilizatorii cu melodii, afișează produse în tendințe și controlează adversarii din jocuri. AI apare în platformele de streaming, asistenți vocali, motoare de căutare din comerțul electronic, televizoare inteligente și chiar aplicații de birou.

Funcționează și în spatele scenei pe platforme de jocuri și pariuri. AI ajută la potrivirea utilizatorilor cu jocuri pe baza preferințelor anterioare. Recomandă bonusuri, detectează tipare neobișnuite de joc și menține platforma stabilă pentru fiecare utilizator.

Un sistem care elimină obstacolele la fiecare pas

Când toate funcțiile de afaceri sunt legate printr-un sistem comun, uneltele AI pot începe să lucreze mai rapid. Sistemul nu răspunde doar la comenzi. Ascultă limbajul natural și răspunde la fel. Utilizatorii interacționează cu el ca și cum ar vorbi cu o altă persoană. Astfel, se reduce curba de învățare și munca zilnică devine mai fluidă. Nu mai există incertitudini despre ce buton să apeși. Agentul se ocupă de tot.

Sarcini care luau cândva ore sunt acum finalizate în câteva secunde. Prognozele, reconcilierea conturilor, aprobările și rapoartele pot fi realizate fără intervenția umană. Agenții AI observă tipare, aplică regulile companiei și învață din ceea ce funcționează. Astfel, sistemul devine mai inteligent în fiecare zi.

Răspunsul Oracle în cursa AI

Software-ul de afaceri nu mai înseamnă doar adăugarea de funcții. Este vorba despre construirea unor sisteme care gândesc inteligent de la început. Modelul complet Oracle oferă exact asta. Totul este construit să funcționeze împreună, de la hardware și bază de date până la aplicații. Și le oferă agenților AI tot ce le trebuie pentru a funcționa bine, a învăța rapid și a oferi valoare reală pentru afaceri.

Cursa AI este deja în desfășurare. Câștigătorii vor fi cei ale căror sisteme pot gândi și acționa fără a aștepta comenzi manuale. Structura Oracle face acest lucru posibil, pentru că le oferă agenților datele, viteza și libertatea de a lucra. Iar acest stack capătă o șansă reală de a câștiga.