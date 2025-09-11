PNL Bacău, împotriva licitațiilor pentru parcările de reședință: „Un drept, nu un lux”

Discuțiile privind noul Regulament pentru parcările de reședință din Bacău aprind spiritele în Consiliul Local. Primăria a venit cu propunerea ca locurile de parcare să fie atribuite prin licitație publică, însă ideea nu este deloc pe placul liberalilor băcăuani.

„Este o măsură nedreaptă și discriminatorie”, transmit consilierii PNL, care avertizează că un astfel de sistem i-ar avantaja doar pe cei cu venituri mari, transformând parcarea într-o competiție financiară. Pensionarii, familiile tinere sau persoanele cu resurse limitate riscă, în schimb, să rămână fără posibilitatea de a-și parca mașina lângă bloc.

Liberalii atrag atenția și asupra tensiunilor care pot apărea între vecini: „O licitație pentru fiecare loc de parcare ar aduce frustrări și resentimente, în loc să consolideze comunitatea.”

PNL propune o variantă alternativă – o taxă unică, accesibilă, care să acopere costurile de întreținere și să permită investiții în noi parcări. O soluție pe care, spun liberalii, au susținut-o și majoritatea cetățenilor prezenți la prima dezbatere publică, dar pe care Primăria ar fi ignorat-o.

„Parcările de reședință nu sunt un lux, ci un drept al tuturor cetățenilor. Nu vom vota un regulament bazat pe licitații”, au anunțat consilierii PNL Bacău.

Deocamdată, mingea rămâne în terenul Primăriei, care va trebui să decidă dacă își menține poziția sau revine asupra proiectului contestat.