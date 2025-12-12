Pesta porcină africană confirmată la Itești

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Bacău a transmis notificarea oficială privind confirmarea pestei porcine africane (PPA) la un mistreț vânat pe Fondul de vânătoare 39 Itești, administrat de Direcția Silvică Bacău.

În conformitate cu reglementările europene și naționale, autoritățile au stabilit o zonă infectată de 8 kilometri, care cuprinde localități din mai multe unități administrativ-teritoriale. Totodată, a fost delimitată o zonă tampon de 5 kilometri.

Teritoriile afectate includ fondurile de vânătoare gestionate de AVPS Roman (FV 43 Secuieni și FV 44 Bârgăuani) și AVPS GMC Hunter (FV 5 Podoleni).

Autorităților locale li s-au reamintit responsabilitățile ce revin în gestionarea situației.

Printre măsurile principale se numără:

Protecția populației și a animalelor domestice , prin informarea cetățenilor cu privire la restricțiile privind circulația porcinelor, verificări în gospodării și raportarea imediată a suspiciunilor de boală, sprijin pentru implementarea măsurilor de biosecuritate și monitorizarea transporturilor de animale.

Supravegherea zonei afectate , inclusiv observarea mortalității în fauna sălbatică, aplicarea de filtre sanitar-veterinare acolo unde este nevoie și menținerea unei comunicări operative cu instituțiile județene.

Gestionarea fondurilor cinegetice, prin recoltarea integrală a efectivului de mistreți din zonele afectate până la data de 3 ianuarie 2026, predarea probelor și raportarea zilnică către DSVSA.

Autoritățile reamintesc că implicarea populației și respectarea măsurilor stabilite sunt esențiale pentru stoparea răspândirii virusului și protejarea sectorului zootehnic local. Pesta porcină africană reprezintă o amenințare serioasă, dar prin colaborare și vigilență, riscurile pot fi controlate.