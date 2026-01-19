Pârtia Nemira ar putea deschide sezonul de schi pe 23 ianuarie 2026

Iubitorii sporturilor de iarnă au motive de bucurie: dacă condițiile meteo vor rămâne favorabile, sezonul de schi pe Pârtia Nemira este estimat să se deschidă vineri, 23 ianuarie 2026.

Programul de funcționare propus pentru debutul sezonului este zilnic, între orele 09:00 și 18:00.

Administratorii pârtiei anunță că pregătirile sunt în plină desfășurare, iar echipa tehnică depune toate eforturile necesare pentru ca deschiderea să aibă loc în condiții optime. Siguranța schiorilor reprezintă prioritatea principală, motiv pentru care fiecare detaliu este atent verificat înainte de primirea publicului pe pârtie.

Reprezentanții Pârtiei Nemira îi asigură pe toți pasionații de sporturi de iarnă că vor reveni cu informații actualizate în perioada următoare, în funcție de evoluția vremii și de starea stratului de zăpadă.

Toate noutățile oficiale pot fi urmărite pe pagina de Facebook a Pârtiei Nemira și pe site-ul oficial: www.partianemira.ro.

„Abia așteptăm să ne revedem pe pârtie, să ne bucurăm împreună de zăpadă, aer curat și momente frumoase la munte”, transmit administratorii domeniului schiabil.