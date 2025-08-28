OCHII COPIILOR ȘI ÎNCEPUTUL DE AN ȘCOLAR

Interviu cu Dr. Oana Chelaru Postolache, medic primar oftalmolog, Clinica Oftalmologică Gauss

Reporter: Doamnă doctor, începutul de an școlar este mereu un moment plin de emoții pentru copii și părinți. De ce ar trebui să ne gândim și la sănătatea ochilor în această perioadă?

Dr. Oana Chelaru Postolache: Este foarte important, întrucât vederea bună este baza oricărui proces de învățare. Dacă un copil nu vede bine la tablă sau obosește repede la citit, va avea dificultăți nu doar la școală, ci și în viața de zi cu zi. În ultimii ani observăm o creștere alarmantă a cazurilor de miopie la copii, iar unul dintre factorii principali este expunerea excesivă la ecrane – telefoane, tablete, laptopuri.

GADGETURILE ȘI OCHII COPIILOR

Reporter: Practic, tehnologia îi afectează pe cei mici?

Dr. Oana Chelaru Postolache: Da, pentru că ochii copiilor nu sunt pregătiți să stea ore întregi concentrați pe ecrane. Pe lângă oboseală, pot apărea dureri de cap, vedere încețoșată, uscăciune oculară sau chiar tulburări de somn. De aceea, recomand părinților să aplice regula 20-20-20: la fiecare 20 de minute de ecran, copilul să privească 20 de secunde la o distanță de cel puțin 6 metri.

LENTILELE DE NOAPTE – O SOLUȚIE MODERNĂ PENTRU COPII

Reporter: Ce soluții există pentru a preveni sau corecta problemele de vedere la copii?

Dr. Oana Chelaru Postolache: Una dintre metodele moderne și foarte eficiente este reprezentată de lentilele de noapte, numite și lentile ortokeratologice. Acestea sunt lentile dure, speciale, care se poartă doar pe timpul nopții, care încetinesc progresia miopiei. În timpul somnului, ele remodelează corneea într-un mod controlat și temporar, astfel încât dimineața copilul le scoate și ziua vede perfect fără ochelari sau lentile de contact.

Avantajele sunt multiple: copilul nu mai depinde de ochelari în timpul zilei, poate face sport sau alte activități fără restricții, iar studiile arată că aceste lentile pot încetini evoluția miopiei. Este o opțiune sigură, dacă sunt respectate regulile de igienă și controalele periodice.

LENTILELE MIYOSMART – SPECIAL CONCEPUTE PENTRU ÎNCETINIREA MIOPIEI

Reporter: Am auzit tot mai des de lentilele MiYOSMART. Ce sunt acestea?

Dr. Oana Chelaru Postolache: Lentilele MiYOSMART sunt o inovație în oftalmologia pediatrică și sunt o alternativă la lentile de contact de noapte. Ele arată ca niște lentile de ochelari obișnuite, dar sunt create special pentru copiii cu miopie. Tehnologia lor unică ajută nu doar la corectarea vederii, ci și la încetinirea progresiei miopiei – un aspect extrem de important, pentru că miopia netratată sau avansată poate aduce probleme serioase la maturitate.

Sunt ușor de purtat, sigure, și părinții le preferă adesea pentru că nu necesită adaptarea deosebită pe care o presupun lentilele de contact.

DIFERENȚA DINTRE OCHELARI CLASICI ȘI SOLUȚIILE MODERNE

Reporter: Mulți părinți se întreabă: de ce să aleagă lentile de noapte sau MiYOSMART și nu ochelari clasici?

Dr. Oana Chelaru Postolache: Ochelarii clasici corectează vederea pe moment, dar nu influențează evoluția miopiei. Copilul vede mai bine, dar dioptriile continuă să crească în timp. În schimb, lentilele de noapte și MiYOSMART au un rol dublu: corectează vederea și încetinesc progresia bolii. Asta face diferența pe termen lung, pentru că un copil cu o miopie mică are șanse mult mai mari să devină un adult fără complicații oftalmologice.

ACTIVITĂȚILE ÎN AER LIBER ȘI PREVENȚIA MIOPIEI

Reporter: Pe lângă controale și lentile, există lucruri simple pe care părinții le pot face acasă pentru sănătatea ochilor copiilor?

Dr. Oana Chelaru Postolache: Da, absolut. Un factor esențial este timpul petrecut afară. Studiile arată că 2 ore zilnic de activitate în aer liber pot reduce semnificativ riscul de apariție și progresie a miopiei. Lumina naturală are un rol protector, iar privitul în depărtare relaxează ochii. De aceea, recomand părinților să încurajeze plimbările, jocurile în parc, mersul cu bicicleta sau orice activitate care scoate copiii din fața ecranelor.

IMPORTANȚA CONTROALELOR PERIODICE

Reporter: Ce le recomandați părinților odată cu începerea școlii?

Dr. Oana Chelaru Postolache: Să nu lase controlul oftalmologic pe ultimul loc. Chiar dacă un copil nu se plânge, asta nu înseamnă că vede perfect. Uneori miopia evoluează „în tăcere” și este descoperită abia atunci când copilul are probleme la școală. Un control anual este esențial, iar dacă există antecedente de miopie în familie, atenția trebuie să fie și mai mare.

CLINICA OFTALMOLOGICĂ GAUSS – APROAPE DE PACIENȚI ÎN MAI MULTE JUDEȚE

Reporter: Cum îi puteți sprijini concret pe părinți și copii?

Dr. Oana Chelaru Postolache: În cadrul Clinicii Oftalmologice Gauss, oferim consultații complete pentru copii și adulți, adaptăm lentile de noapte și lentile MiYOSMART, dar și alte tratamente moderne pentru problemele de vedere. Avem cabinete atât aici, local, cât și în alte două județe, astfel încât pacienții noștri să beneficieze de servicii aproape de casă.

Mesajul meu pentru părinți este simplu: să aibă grijă de ochii copiilor la fel cum au grijă de ghiozdan, rechizite și uniforme. Vederea sănătoasă este cel mai prețios „instrument” de învățare.

Reporter: Un ultim sfat pentru părinți?

Dr. Oana Chelaru Postolache: Le spun mereu părinților că ochii copiilor sunt ferestrele prin care aceștia descoperă lumea. Merită să îi protejăm din timp, pentru ca viitorul lor să fie clar și luminos. La Clinica Oftalmologică Gauss suntem alături de familii cu experiență, răbdare și soluții moderne pentru fiecare copil. Vă așteptăm cu drag la consultații, atât aici, cât și în celelalte cabinete din cele două județe unde ne-am extins activitatea.

