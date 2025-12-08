Obținerea permisului de conducere, mai simplă: cazierul judiciar este verificat direct la ghișeu

Procesul de obținere a permisului de conducere a devenit mai ușor pentru solicitanți, după ce Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI) a reafirmat că Serviciile publice comunitare regim permise și înmatriculări vehicule (SPCRPCIV) nu mai cer prezentarea certificatului de cazier judiciar. Documentul este verificat acum direct la ghișeu, în mod electronic, fără ca persoana să fie nevoită să îl obțină în prealabil.

Potrivit DGPCI, măsura face parte dintr-un proces amplu de simplificare administrativă început în urmă cu doi ani, care a redus considerabil timpul de procesare a cererilor. Cu toate acestea, multe persoane continuă să urmeze procedurile vechi, prezentând cazierul în format fizic sau online, deși acest lucru nu mai este necesar, scrie avocatnet.ro.

Reprezentanții instituției atrag atenția că verificarea situației juridice a solicitantului se face pe loc, de către SPCRPCIV, printr-un mecanism intern de schimb de date între instituții. Singura condiție este exprimarea consimțământului de către solicitant, prin completarea unei declarații simple la momentul depunerii cererii.

Eliminarea obligației de a obține cazierul în prealabil reduce atât drumurile la ghișee, cât și costurile și timpul consumat. Totodată, procesarea cererilor devine mai rapidă, în condițiile în care funcționarii pot accesa instant informațiile necesare.

DGPCI a anunțat și noi măsuri de digitalizare în perioada următoare. Una dintre acestea vizează includerea acordului privind consultarea cazierului judiciar direct în cererea standard pentru obținerea permisului de conducere. Astfel, timpul petrecut de solicitanți la ghișeu ar urma să fie și mai scurt.

Aceste schimbări legislative sunt posibile datorită cadrului normativ introdus prin Legea 267/2021, care interzice instituțiilor publice să solicite cetățenilor documente emise de alte entități publice. Ulterior, Legea 9/2023 a extins obligația și asupra autorităților locale și companiilor de utilități, consolidând principiul schimbului de date între instituții fără intervenția cetățeanului.

Reprezentanții DGPCI subliniază că obiectivul final este un sistem administrativ modern, în care cetățeanul nu mai acționează ca intermediar între instituții, iar serviciile devin mai accesibile, mai rapide și mai predictibile.