Oare am uitat cum e iarna?

Mă întreb cu mirare ce s-a întâmplat cu oamenii din zilele noastre de se sperie atât de tare când dă puțin frigul. Este februarie, este iarnă, iar temperaturile nici măcar nu au coborât la minus 15 grade, dar toată lumea pare că tremură de groază mai mult decât de frig. Străzile sunt pustii, oamenii se ascund în case, iar plângerile despre vreme sunt la ordinea zilei.

Îmi amintesc iernile de altădată, când zăpada ne ajungea până la brâu, iar temperaturile de minus 20 de grade erau ceva obișnuit. Cu toate acestea, nu ne plângeam atât. Ieșeam la muncă, la școală, la magazin, ne făceam treburile fără atâta lamentare. Copiii se jucau afară în ger, oamenii mergeau la serviciu fără să facă un eveniment din faptul că trebuie să înfrunte iarna. Era greu, dar nimeni nu dramatiza situația așa cum se întâmplă acum.

Oare am uitat ce înseamnă iarna? Oare confortul modern ne-a făcut atât de fragili încât câteva grade sub zero să ne pară o tragedie? Poate că ar fi bine să ne aducem aminte că iernile adevărate nu au dispărut, ci doar atitudinea noastră față de ele s-a schimbat. Și poate, în loc să ne plângem atât, ar trebui să ne bucurăm că mai avem parte de o iarnă autentică.

Vasile M.