O ZI CÂT UN AN. 2026 – ANUL RADU ROSETTI LA COMPLEXUL MUZEAL „IULIAN ANTONESCU”

Anul cultural 2026 se anunță drept unul al abundenței proiectelor aniversare/comemorative cu anvergură națională, numele unor personalități precum Brâncuși, Nadia Comăneci sau Iancu de Hunedoara fiind deja intens promovate pe căi oficiale drept nume patronimice pentru anul în curs. Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău se alătură acestor inițiative dedicate celebrării unor figuri canonice din istoria spațiului românesc, adăugând acestei liste, așa cum am făcut în ultimii doi ani, nume cu relevanță pentru istoria județului Bacău, fără a dilua importanța personalităților amintite, fără a forța comparații (irelevante și păguboase) și fără a transforma celebrarea într-un exercițiu de rutină simbolică.

În acest context aniversar suprasaturat, Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” va acorda o atenție sporită comemorării unei personalități proeminente a spațiului cultural băcăuan, una dintre cele mai complexe și, paradoxal, insuficient valorificate personalități ale istoriografiei românești moderne, cu ocazia împlinirii unui secol de la moartea sa. Este voba despre istoricul, memorialistul, juristul, politicianul și sociologul Radu Rosetti (1853–1926), un fin cunoscător al realităților sociale ale Moldovei, un reper fundamental pentru înțelegerea lumii rurale românești, a elitei boierești târzii și a mecanismelor de europenizare a societății românești de-a lungul secolelor XIX–XX.

Personalitatea lui Radu Rosetti ocupă un loc aparte în cultura istorică românească: suficient de important pentru a fi invocat în orice discuție serioasă despre istoriografia modernă, dar, în același timp, suficient de incomod pentru a nu fi transformat într-o figură festivistă. Istoric prin formație și vocație, memorialist prin temperament și jurist prin rigoare, Rosetti a practicat o scriitură a trecutului care refuză emfaza, mitizarea și simplificarea. El a preferat observația atentă, detaliul social revelator și analiza lucidă a raporturilor dintre elite și lumea rurală – o opțiune intelectuală care, paradoxal, i-a asigurat mai degrabă posteritatea academică decât popularitatea publică.

În monumentala sa lucrare „Istoria literaturii române de la origini până în prezent”, G. Călinescu l-a caracterizat drept „genealog și cronicar de o obiectivitate perfectă, fără fumuri nobilitare, cu noțiunea exactă a condiției castei”, iar E. Lovinescu nu a ezitat să recunoască în „Istoria literaturii române contemporane” valoarea „Amintirilor” lui Radu Rosetti, pe care le-a calificat drept „cea mai preţioasă memorialistică din literatura română”. La un secol de la dispariția sa, Radu Rosetti rămâne un clasic discret, citat frecvent, dar cunoscut insuficient; un autor care a explicat România profundă fără a o idealiza și care a înțeles lumea satului fără a o transforma într-un decor idilic. Tocmai această poziționare critică, lipsită de concesii emoționale, face ca Rosetti să fie astăzi un reper extrem de actual, într-o societate tentată fie de nostalgii simplificatoare, fie de recuperări identitare grăbite.

Proiectul „2026 – Anul Radu Rosetti”, inițiat de Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, se dorește nu doar un exercițiu comemorativ, ci un demers cultural integrator, care să îmbine cercetarea istorică riguroasă cu mijloacele moderne de valorizare muzeală și de comunicare publică. În fond, Rosetti nu este un „istoric de raft”, ci un autor viu, polemic, adesea ironic, mereu atent la detaliul revelator – genul de personalitate care a construit, prin muncă tăcută și analiză critică, infrastructura culturală a României moderne, un intelectual ce trebuie readus în spațiul public cu naturalețe și inteligență. În plus, aniversarea centenarului morții sale oferă un prilej legitim de a readuce în prim-plan teme de actualitate: relația dintre proprietate și responsabilitate socială, tensiunile dintre modernizare și tradiție, rolul elitei în raport cu comunitatea rurală/urbană.

Așadar, într-un an dominat de aniversări iconice, Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, în parteneriat cu Biblioteca Municipală „Radu Rosetti” din Onești, Muzeul Național Peleș, Ordinul Arhitecților din România – Bacău-Neamț, Direcția Județeană Bacău a Arhivelor Naționale, Direcția Județeană pentru Cultură Bacău și, nu în ultimul rând, Primăria Comunei Căiuți vă invită să celebrăm „Anul Radu Rosetti”, un proiect de recuperare și omagiere a personalităților emblematice ale Bacăului, ce cuprinde o serie de activități dintre care nu vor lipsi:

– Lansare de carte – „Familii și conace boierești din Moldova”, autor: Narcis Dorin Ion – manager, Muzeul Național Peleș;

– Expoziție de fotografie – „Amprente boierești la Căiuți și Pralea” (2026);

– Expoziție foto-documentară „Viața la conac”, cu imagini de epocă, portrete ale membrilor familiei Rosetti, planuri cartografice ale moșiei de la Căiuți, facsimile de manuscrise ș.a.;

– Conferință susținută cu ocazia împlinirii unui secol de la moartea istoricului Radu Rosetti (12 februarie 2026);

– Dezvoltarea site-ului Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” cu o nouă rubrică dedicată personalităților județului Bacău – primul „invitat” va fi, desigur, Radu Rosetti (2026);

– Conferință dedicată istoriografiei memorialistice, rolului familiei Rosetti în viața culturală și politică a României moderne, vieții rurale și problemei proprietății funciare în România, așa cum acestea sunt redate în scrierile lui Radu Rosetti, ce va avea ca punct de plecare prezentarea Colecției speciale „Radu Rosetti”, din cadrul Bibliotecii Municipale „Radu Rosetti”, Onești (septembrie 2026).

Celebrăm Ziua Culturii Naționale în fiecare zi!

Alin Sebastian Popa,

Manager, Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”