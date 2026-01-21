Noua lege a apărării aduce schimbări importante: militarii instruiți în străinătate, luați în evidența centrelor militare

La începutul acestui an a intrat în vigoare Legea nr. 5/2026, un act normativ care modifică și completează substanțial cadrul legal privind pregătirea populației pentru apărare. Noile prevederi actualizează Legea nr. 446/2006, adaptând-o la realitățile actuale ale mobilității internaționale și ale cooperării militare dintre state.

Una dintre cele mai importante modificări vizează luarea în evidența centrelor militare a cetățenilor români care au efectuat serviciul militar în afara țării. Astfel, legea introduce noi categorii de persoane care trebuie înregistrate oficial în sistemul militar românesc.

Militarii formați în state NATO și UE, recunoscuți cu gradul dobândit

Conform noilor reglementări, cetățenii români cu domiciliul în România care au îndeplinit serviciul militar în forțele armate ale statelor membre ale Organizația Tratatului Atlanticului de Nord sau ale Uniunea Europeană vor fi luați în evidența centrelor militare românești cu gradul militar dobândit în respectivele state. Această prevedere recunoaște pregătirea și experiența acumulată în armate aliate, facilitând integrarea lor în evidențele naționale.

Situația celor care au făcut armata în alte state

Legea se aplică și cetățenilor români care au satisfăcut serviciul militar în forțele armate ale unor state din afara NATO și UE. În acest caz, aceștia vor fi luați în evidența centrelor militare cu primul grad corespunzător corpului de personal din care fac parte, potrivit normelor stabilite de legislația română.

Indiferent de statul în care au fost instruiți, toți cetățenii români luați în evidență în aceste condiții sunt obligați să depună jurământul militar, conform legii, pentru a-și asuma oficial îndatoririle față de statul român.

Obligații pentru românii aflați temporar în străinătate

Pe lângă aceste modificări, Legea 5/2026 introduce și obligații suplimentare pentru cetățenii români plecați temporar în străinătate. În anumite situații prevăzute expres, aceștia vor fi obligați să se prezinte la centrele militare, o măsură menită să asigure o evidență clară și actualizată a resursei umane pentru apărare.

Pregătire militară voluntară, contra cost

Un alt element de noutate îl reprezintă posibilitatea ca bărbații și femeile interesați să urmeze, la cerere, o pregătire militară de bază. Programul va avea o durată de patru luni, iar la final participanții vor primi o sumă de peste 25.000 de lei, ca formă de stimulent financiar.

Prin aceste modificări, autoritățile urmăresc modernizarea sistemului de pregătire pentru apărare, valorificarea experienței militare dobândite în străinătate și creșterea atractivității pregătirii militare voluntare, într-un context regional și internațional tot mai complex.