Modificări majore în mobilitatea personalului didactic pentru anul școlar 2026–2027: profesorii pensionabili, mutați la finalul priorităților

Ministerul Educației a anunțat modificări importante în Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic pentru anul școlar 2026–2027, schimbări care vizează în mod direct cadrele didactice ajunse la vârsta de pensionare. Noile prevederi stabilesc reguli mai stricte pentru menținerea în activitate după 65 de ani și reașază ordinea de priorități în ocuparea posturilor didactice.

Profesorii peste 65 de ani, condiționați de disponibilitatea posturilor

Conform noii metodologii, cadrele didactice care solicită menținerea în activitate după împlinirea vârstei de 65 de ani vor putea ocupa în continuare posturile doar dacă acestea rămân disponibile după soluționarea etapelor de restrângere de activitate și completare de normă. Practic, profesorii pensionabili sunt plasați la finalul calendarului de repartizare, după cadrele didactice mai tinere afectate de restructurări sau care nu au o normă didactică completă.

Lista posturilor disponibile va fi publicată anual în luna ianuarie și va include inclusiv catedrele ocupate de profesorii care împlinesc 65 de ani până la data de 1 septembrie 2026.

Calendar clar pentru depunerea cererilor

Cadrele didactice care doresc să rămână în activitate până la vârsta de 70 de ani vor putea depune cereri în perioada 17–18 martie 2026. Acestea vor fi analizate și aprobate la nivelul unităților de învățământ și al inspectoratelor școlare până la 24 martie 2026.

O condiție esențială pentru aprobarea menținerii în activitate este ca postul să nu fie „consumat” în etapele anterioare de rezolvare a restrângerilor de activitate sau a completărilor de normă. Solicitările trebuie depuse anual, fără posibilitatea unei prelungiri automate.

Cadrele didactice nemulțumite de deciziile primite pot depune contestații în perioada 20–23 martie 2026, acestea urmând să fie soluționate pe 24 martie. Deciziile finale vor fi comunicate în intervalul 25–26 martie 2026.

Revenirea profesorilor pensionați în sistem

Noua metodologie prevede și condițiile în care profesorii deja pensionați pot reveni în sistem ca titulari. Aceștia se pot reîncadra doar dacă există posturi disponibile și cu obligația suspendării pensiei pe durata activității didactice.

Pot solicita revenirea:

cadrele didactice bărbați care nu împlinesc 70 de ani până la 1 septembrie 2026;

cadrele didactice femei care nu împlinesc 67 de ani și 7 luni până la aceeași dată.

Reîncadrarea este strict condiționată de necesarul de personal, de planurile de școlarizare și de evoluția demografică. De asemenea, aceasta poate fi revocată în cazul în care norma didactică se reduce ulterior.