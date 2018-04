Fațada blocului nr. 12 din centrul Bacăului se află într-o stare avansată de degradare, iar bucățile de tencuială desprinse de-a lungul timpului de pe imobil au făcut victime printre trecători și au produs pagube materiale proprietarilor de mașini care au parcat autoturismele pe strada Nicolae Bălcescu.

Pentru o mai bună orientare, blocul nr. 12 este cel aflat peste drum de magazinul Luceafărul. Miercuri dimineață, echipaje ale Poliției Locale și ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bacău au închis trotuarul din fața blocului pentru o acțiune de înlăturare a bucăților de tencuială care amenințau siguranța pietonilor.

La fața locului, o autospecială cu scară încadrată de pompieri a acționat pentru a desprinde tencuiala crăpată în urma fenomenului de îngheț-dezgheț. Lucrările erau monitorizate de viceprimarul Constantin Scripăț.

„Încercăm să îndepărtăm această tencuială și să redăm circulația pe trotuar și activitatea agenților economici din zonă. Nu putem interveni mai mult, pentru că este vorba despre proprietate privată. Urmează să eliberăm o autorizație de construcție în regim de urgență pentru a demara lucrările de refacere a fațadei. Am vorbit și cu proprietarii să identifice fondurile necesare și o societate comercială care să facă reparațiile care se impun”, declară Constantin Scripăț, viceprimar al municipiului Bacău

Costuri exagerate

Dumitru Pravăț, președintele Asociației de proprietari nr. 93 „Central”, a declarat pentru www.desteptarea.ro că efortul financiar suportat de proprietarii din bloc depășește cu mult posibilitățile acestora.

„Nu am știut că autorizația de construcție în regim de urgență presupune și obținerea mai multor avize. Fără a cunoaște implicațiile care le presupune această autorizație am promis că ne vom apuca de reparații. Am contactat firma de construcții care ne-a oferit cel mai bun preț, am scos certificatul de urbanism, am discutat cu membrii comitetului executiv pentru a aproba începerea lucrărilor urmând să obținem acordul proprietarilor pentru a suporta cheltuielile. Ne-am împotmolit la autorizația de construcție pentru că avizările presupun costuri de nesuportat”, declară Dumitru Pravăț, președintele Asociației de proprietari nr. 93 „Central”.

Lucrările de refacere a fațadei blocului nr. 12 de pe strada Nicolae Bălcescu vor fi executate de Societatea de Servicii Publice Bacău.

Conform datelor oferite de conducerea Asociației de proprietari nr. 93 „Central”, expertiza tehnică costă 40.000 de lei (2 euro mp x 4.410 mp), documentația pentru expertiza de rezistență este 5.000 de lei, măsurătorile au fost estimate la 44.000 de lei (10 lei mp x 4.410 mp), Direcția pentru Cultură și Patrimoniu percepe o taxă de 20.000 lei (5 lei mp) pentru că blocul se află în zona de protecție a monumentelor istorice (Hotel Central și Biserica Sf. Nicolae).

Mai sunt, de obținut avize de la ISU, Mediu, Sănătate și trebuie făcut și un audit energetic. Toate acestea însumează până acum 110.000 lei, ceea ce presupune costuri pentru proprietari împărțite între 860 de lei și 1.000 de lei, în funcție de cota indiviză.

Prețul negociat cu firma de construcții este 65 de lei metrul pătrat, iar din estimările făcute de asociația de proprietari și de proiectant costurile pe apartament se duc până la 4.000 de lei.