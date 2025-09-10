Liceul Tehnologic Dărmănești, redeschis după doi ani de renovări

Zi de sărbătoare pentru comunitatea din Dărmănești. După doi ani de lucrări ample de renovare și reabilitare, Liceul Tehnologic din localitate și-a redeschis porțile, punând la dispoziția elevilor clădiri complet modernizate și dotate cu echipamente de ultimă generație.

Investiția în infrastructura educațională a vizat modernizarea sălilor de clasă, amenajarea laboratoarelor de specialitate, reabilitarea spațiilor administrative și crearea unui mediu de învățare adaptat cerințelor actuale.

Această transformare reprezintă un pas semnificativ pentru dezvoltarea învățământului primar, gimnazial, liceal și profesional din zonă, oferind elevilor condiții moderne pentru pregătirea lor educațională și profesională.

Evenimentul a fost primit cu bucurie de elevi, părinți și cadre didactice, care au subliniat importanța sprijinului administrației locale în implementarea proiectelor de modernizare.