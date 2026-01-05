Laurențiu Neghină: în unele cazuri, impozitul pe locuință a fost crescut și cu 200%

Deși Guvernul a anunțat public o creștere de 80% a impozitului pe locuințe, fostul primar al Oneștiului atrage atenția că, prin eliminarea reducerilor și scutirilor acordate până acum clădirilor vechi, în multe cazuri impozitul real plătit de proprietari a ajuns să crească cu 100% sau chiar 200%.

Într-o declarație publică, acesta susține că Executivul vorbește constant despre o creștere de aproximativ 80% a impozitului pe clădiri, însă omite deliberat un aspect esențial: eliminarea reducerilor care existau până acum în Codul fiscal.

Potrivit lui Neghină, până în anul 2025, consiliile locale aveau posibilitatea legală de a acorda reduceri de 30% sau 50% ale impozitului pe clădiri, în special în funcție de vechimea locuinței.

Aceste prevederi au fost însă abrogate prin Legea nr. 239/2025 privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 1160 din 15 decembrie 2025.

„Adevărul complet este acesta: în multe cazuri, impozitul nu a crescut cu 80%, ci s-a dublat sau chiar s-a triplat”, afirmă fostul edil.

El consideră că prezentarea selectivă a informațiilor de către Guvern nu mai poate fi numită transparență, ci „cosmetizarea realității”, subliniind că „un adevăr spus pe jumătate devine, inevitabil, o minciună”.

Din punct de vedere tehnic, Legea nr. 239/2025 aduce două modificări majore în domeniul impozitării clădirilor:

valoarea impozabilă pe metru pătrat a crescut de la 1.492 lei/mp la 2.677 lei/mp , ceea ce reprezintă o majorare de aproximativ 80% ;

au fost abrogate articolele din Titlul IX al Codului fiscal care permiteau autorităților locale să acorde reduceri sau scutiri de impozit, inclusiv cele legate de vechimea clădirilor.

Efectul practic al acestor schimbări este că, începând cu anul 2026, toate locuințele sunt impozitate pe aceeași bază, fără posibilitatea aplicării reducerilor existente anterior. În consecință, pentru numeroși proprietari, creșterea reală a impozitului ajunge la 100% sau chiar 200%, susține Neghină.

Un alt punct criticat de fostul primar este transferarea responsabilității politice către administrațiile locale. În opinia sa, primăriile sunt lăsate să suporte nemulțumirea cetățenilor, deși ele nu au avut niciun rol în luarea deciziei. „Primăriile aplică o lege scrisă și impusă de Guvern, fără drept de apel”, subliniază acesta.

În final, Laurențiu Neghină adresează o întrebare directă premierului: de ce nu își asumă Guvernul pe deplin această decizie? „Curajul politic nu înseamnă doar să iei decizii dure, ci să spui oamenilor adevărul complet și să ți le asumi până la capăt”, concluzionează fostul edil, semnând declarația „în calitate de cetățean”.