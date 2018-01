Onesti IPS Ioachim Băcăuanul a oficiat Slujba Aghiasmei Mari și sfințirea rezervoarelor de apă la Onești de Petru Done -

-la ceremoniile religioase au participat ministrul Transporturilor, președintele Consiliului Județean și primarul municipiului Înalt Preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, în fruntea unui sobor de preoți, a oficiat, sâmbătă, 6 ianuarie, de Sfânta Sărbătoare a Botezului Domnului, Liturghia arhierească și Slujba Aghiasmei Mari în Piața Catedralei Ortodoxe „Pogorârea Sfântului Duh" din municipiul Onești. La eveniment au fost prezenți, alături de sutele de locuitori ai orașului și ai localităților învecinate, ministrul Transporturilor, Felix Stroe – fost director general al Regiei Autonome Județene de Apă (RAJA) Constanța care a preluat, din vara anului trecut, administrarea rețelelor de apă și canalizare din Onești, președintele Consiliului Județean, Sorin Brașoveanu, și primarul municipiului, Nicolae Gnatiuc. Slujba Aghiasmei Mari a fost urmată de Slujba de binecuvântare a rezervoarelor de apă ale orașului, de la gospodăria de apă de pe Dealul Cuciur. „Firea apelor – a spus IPS Ioachim – s-a sfințit și orice picătură de apă a devenit Aghiasmă. Botezul Domnului este o sărbătoare deosebit de importantă în biserica noastră, pentru că retrăim arătarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos la Râul Iordan. Acest praznic împărătesc este mai mare decât cel de la Paști, pentru că pe Hristos nu l-a văzut nimeni ieșind din mormânt, dar la Iordan l-au văzut ochii tuturor celor prezenți. Noi din generație în generație vedem misterul Preasfintei Treimi revărsat asupra umanității. Căci Fiul era în apele Iordanului". Evenimentele au fost organizate de Arhiepiscopia Romanului și Bacăului și de Protoieria Onești, în colaborare cu Primăria Onești și RAJA Constanța.

Slujbele religioase au fost precedate de o vizită a invitaților oficiali la Spitalul municipal, unde președintele Consiliului Județean a promis sprijin pentru modernizarea sediului ambulanței și a unor secții spitalicești. De asemenea, evenimentele au fost încheiate, chiar în perimetrul rezervoarelor de apă de pe Dealul Cuciur cu o conferință de presă pe tema investițiilor în sistemul de administrare a apei și a celui de canalizare a orașului Onești. Asupra concluziilor din conferință vom reveni cu amănunte. „Sâmbătă s-au sfințit apele la Onești, dar acum șase luni cineva a sfințit, efectiv, pământul Oneștiului. A fost actualul ministru Felix Stroe, care a preluat, ca director general al RAJA Constanța administrarea rețelelor de apă și canalizare ale orașului nostru. Fără acesata, nu știu dacă aveam acum apă potabilă permanent în oraș. Avem, domnule ministru, foarte multe lucruri de făcut în continuare la Onești: podul peste Trotuș, drumul către Adjud și multe alte proiecte. Sunt sigur că ne veți ajuta să rezolvăm și aceste probleme”.

