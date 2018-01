Lipsită de tradiţionalul ger al Bobotezei şi beneficiind de “liberele” de la sfârşit de săptămână, sărbătoarea ce aminteşte de Botezul Mântuitorului în apele Iordanului i-a adunat în număr mare pe băcăuani în pridvorul Bisericii. Ei au umplut curţile lăcaşelor de rugăciune, dornici să primească stropii de Agheasmă Mare ca pe un panaceu la necazurile care-i apasă. Printre fuioarele de ceaţă care au acoperit oraşul, credincioşii au înconjurat butoaiele cu apă limpede, ascultând rugăciunile pe care preoţii le intonau invocând Duhul Sfânt. Când ultimele ecouri ale litaniei “În Iordan botezându-Te Tu Doamne …” s-au stins, mâinile purtând recipiente de tot felul s-au întins către butoaie, dornice să primească câte-o “fărâmă de Iordan”. Chiar dacă mercurul termometrului se ridica timid peste pragul de îngheţ, ceaţa groasă dădea destule frisoane reci celor prezenţi, înroşind nasuri sau urechi. “Ce să-i faci dacă Dumnezeu a rânduit Boboteaza pe 6 ianuarie şi nu pe 23 august. Ziceţi «bodaproste» că nu a fost ca în anii trecuţi”, a precizat sfătos unul dintre voluntarii care împărţeau agheasma. 1 of 32 “Această apă are puteri tămăduitoare pentru cei care cred cu adevărat în ea, credinţa fiind cea care aduce sfinţenia”, a concluzionat părintele-protopop Costică Busuioc în cuvântul său de învăţătură. 47 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.