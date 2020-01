În ciuda problemelor legate de buget, sediu și descentralizare, noul director al SCM Bacău, Ion Șarban, este convins că 2020 va aduce plusuri în dreptul celui mai performant club băcăuan

În 2020 Sport Club Municipal Bacău aniversează 70 de ani. „E o istorie și o poveste de succes făcută de monștri sacri ai sportului românesc, încă prezenți în rândul nostru și de a căror valoare trebuie să profităm. Sperăm să continuăm firul tradiției și să ducem cât mai bine și cât mai departe această poveste”, a subliniat noul director al SCM Bacău, Ion Șarban. Numit la ordin de Ministerul Tineretului și Sportului pe data de 24 decembrie, ca înlocuitor al Mihaelei Melinte, Șarban (care a mai fost director al SCM între 2009 și 2012) și-a luat în primire postul ieri. Astăzi este loc pentru un pahar de șampanie și un platou de prăjituri având în vedere că noul director își va sărbători ziua onomastică. În condițiile în care bugetul clubului a fost redus de la un an la altul, iar descentralizarea planează ca o umbră mare și rea, întrebarea care se pune este dacă întreg 2020 va avea gust dulce și aromat.

-Domnule Șarban, oficial, ați preluat funcția de director la 1 ianuarie…

–Neoficial însă, am început munca imediat după primirea ordinului ministerial. Am trecut în revistă anumite documente încă de la finalul lui decembrie, astfel încât să mă pot familiariza cât mai rapid cu situația clubului.

-Primul mesaj adresat oamenilor din club?

– Unul de încurajare, fără doar și poate. Sunt bucuros că pot lucra cu ei și din altă postură. Am venit să ajut și sper ca, la rândul meu, să fiu ajutat. Îi aștept alături de mine pe toți cei care doresc să facă performanță. Fiind o persoană pozitivă, care crede mult în oameni și în dezvoltarea personală și profesională, voi merge foarte mult pe zona motivațională. Cred că aceasta este calea cea mai eficientă. Îmi doresc să fiu, înainte de orice, un formator.

-Care va fi și prima măsură pe care o veți lua?

–În acest moment, cel mai tare mă doare problema legată de sediul clubului. Noi am plecat anul trecut de la stadion, „casa noastră” din toate timpurile, mutându-ne într-un sediu nefuncțional. Aici, la sediul de pe Cuza Vodă nu avem condiții de cazare și masă decente și, în plus, plătim și chirie. Nu-i în regulă. Voi face o documentație pe tema asta, astfel încât să reglementăm situația.

-Bun, și care ar fi soluția?

-Există mai multe variante pe care le voi înainta Ministerului Tineretului și Sportului și chiar Primăriei. Variantele de care vorbesc au ca locație zona pe care eu o numesc „vatra sportivă a Bacăului”.

-Luând acest reper, singura soluție ar părea clădirea în care își are sediul și DJTS Bacău.

– Nu numai. Pentru început, o variantă ar fi și revenirea la vechiul sediu, cel de la stadion.

-Vorbim de o locație insalubră. Posibil, și nesigură.

– Zilele trecute am inspectat fostul nostru sediu de la stadionul „Municipal” și l-am găsit în condiții ok. Prin urmare, cred că, măcar din punct de vedere pragmatic, ar fi o soluție bună pentru început. Am discutat această problemă și cu colegii mei antrenori și marea majoritate sunt de acord că sediul de la stadion reprezintă o locație mult mai potrivită decât cea în care funcționăm momentan. Și din punct de vedere logistic e o variantă convenabilă deoarece majoritatea bazelor care deservesc secțiile clubului nostru – mă refer la tenis, la lupte, la box, la atletism la înot și sărituri în apă – sunt în apropierea stadionului.

-Numiți-mi principalele trei caracteristici ale mandatului dumneavoastră.

– Prima e legată de dezvoltarea clubului, iar aici principala latură o va avea tot infrastructura. A doua ține de motivarea tuturor angajaților din club prin implementarea unui sistem interior de motivare și de ajutare a celor care vor să facă performanță. A treia caracteristică se referă la organizarea a tot ceea ce înseamnă funcționarea clubului: comisii interne, de etică, inter-relaționarea antrenorilor etc.

– Unul dintre cele mai spinoase capitole, poate chiar cel mai spinos: bugetul. Cum se prefigurează bugetul pe 2020 în condițiile în care Ministerul a tot dat înapoi în anii din urmă?

-Din păcate, așa este: în ultimii ani, bugetul a tot scăzut. Eu sper la o finanțare pe măsura activității noastre. Aș fi vrut să spun pe măsura performanțelor, însă trebuie să admitem că în ultima perioadă am pierdut mai mulți sportivi valoroși, capabili de mare performanță. Totodată, sper și la o susținere la nivel local, mai ales că legislația o permite. Vom face demersurile necesare către Consiliul Local și Consiliul Județean în ideea unei colaborări din acest punct de vedere.

-Cum credeți că v-ar putea ajuta Consiliul Local în condițiile în care, iată, acesta nu-și poate respecta obligațiile asumate față de propriul club, CSM Bacău?

-E o întrebare dificilă. Ce să spun, aveam un orizont de așteptare destul de mare legat de acele contracte de performanță sportivă care, deși păreau că vor fi susținute financiar de CL, nu au mai fost derulate. Nu vreau să intru în detalii. Ce a fost sau mai bine zis ce nu a fost, rămâne în spate. Eu nu mă dau bătut; voi relua aceste demersuri, chiar dacă va trebui să restrâng numărul sportivilor beneficiari. Îmi doresc ca 2020 să fie primul an în care SCM Bacău să beneficieze de un parteneriat cu autoritățile locale în ceea ce privește contractele de performanță sportivă.

-Un alt subiect spinos: descentralizarea.

-Ideea descentralizării ne creează o anumită nesiguranță, nu are rost să negăm. E un subiect care dă bătăi de cap cluburilor departamentale – și nu numai – de ani buni. Mai nou s-a vehiculat varianta ca, în condițiile în care descentralizarea se va aplica și la nivel de MTS, un număr de opt – nouă – zece cluburi, cele mai importante, să rămână sub pălăria Ministerului. Cred că și SCM Bacău – prin tradiția, valoarea și rezultatele sale – s-ar încadra între acele cluburi care ar putea rămâne la MTS. Ar fi un plus mare pentru întreaga mișcare sportivă băcăuană, cu CSM susținut de Primărie și Consiliul Local și cu SCM, sprijinit de Minister. Deocamdată, sigur este că Ministerul Tineretului și Sportului își va continua activitatea și nu va dispărea, așa cum se preconiza. Fiind an olimpic, nu cred că vor apărea schimbări.

-Apropo de anul olimpic: credeți că SCM Bacău va avea vreun reprezentant în vară, la Tokyo?

–Ultima noastră prezență la Jocurile Olimpice este cea a Biancăi Perie, în 2012, la Londra. La cum stau lucrurile azi, se pare că tot ea ar fi singura speranță pentru Tokyo. Dar legat de Jocurile Olimpice, vreau să va spun că adevărata provocare pentru SCM Bacău o constituie Olimpiada din 2024, de la Paris. Secții precum boxul, luptele, atletismul și halterele pot privi spre Paris. Totul este cum vom reuși să ne organizăm în noul ciclu olimpic.

-Ați mai fost director al SCM-ului. Ce regrete păstrați din acea perioadă și ce nu ați reușit atunci, dar credeți că veți putea face acum?

– E clar că în acea perioadă se puteau face mai multe lucruri, dar nu a existat atmosfera propice. Acum am convingerea că lucrurile vor sta altfel. Regret, de exemplu, că n-am luat o medalie la Olimpiadă; Sebi Diaconu a fost foarte aproape în această privință. De asemenea, regret că nu am reușit să derulăm proiecte de finanțare pentru dezvoltarea infrastructurii clubului. Revenind la prezent, îmi doresc să fac o echipă care să aducă plusuri SCM-ului. Nu e ușor, nu avem jurist, nu avem consilier sportiv, avem doar un contabil. Nu avem un director adjunct. În cel mai scurt timp, voi organiza concursuri pentru ocuparea acestor posturi.

-Pentru că purtăm această discuție la început de an, să ne imaginăm o reîntâlnire la finalul lui 2020. Care ați dori să fie principalele realizări de peste an?

-Lăsând la o parte chestiunile ce țin de infrastructură, aș vrea ca principalele realizări să se reflecte în performanțele sportive: rezultate, medalii, prezențe la loturile naționale și crearea unui nucleu de sportivi capabili să se califice la Olimpiada din 2024. Și aș mai vrea ceva: în paralel să continuăm dezvoltarea grupelor de copii și, după modelul luptelor, să reușim să aducem direct la antrenori copii valoroși și sănătoși din mediul rural. E un filon care nu trebuie sub nicio formă neglijat.