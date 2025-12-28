Inspectoratul de Poliție Județean Bacău atrage atenția participanților la trafic asupra circulației în condiții de iarnă

Condițiile meteo pot afecta siguranța circulației, mai ales în condiții de temperaturi scăzute, când există riscul de îngheț.

Polițiștii rutieri sunt la datorie pentru dirijarea și monitorizarea traficului.

Recomandăm conducătorilor auto să circule cu prudență sporită, să adapteze viteza la condițiile de drum, să păstreze o distanță de siguranță față de celelalte vehicule și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri aflați în teren.

Circulația se desfășoară în condiții de atenție sporită, iar participanții la trafic sunt rugați să manifeste responsabilitate pentru prevenirea evenimentelor rutiere.