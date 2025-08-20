Informare Publică: Intervenție pe strada Casa de Apă din orașul Onești!

Echipele RAJA intervin astăzi – 20 august 2025, la nivelul sistemului de alimentare cu apă, de pe strada Casa de Apă din orașul Onești, județul Bacău.

În vederea executării acestor lucrări se reduce presiunea apei potabile pe strada Casa de Apă, în intervalul orar 19.00 – 24.00. La etajele superioare ale imobilelor se poate semnala lipsa totală a apei, în funcție de consumurile înregistrate și de topografia rețelei.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat abonaților din zonă, pe care îi asigurăm că echipele de intervenție deplasate la fața locului vor face tot posibilul pentru remedierea avariei și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp.

Biroul de comunicare