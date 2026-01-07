Incendiu la un complex de magazine din Comănești

În dimineața zilei de 07 ianuarie, la ora 05:52, pompierii militari au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un complex de magazine situat în orașul Comănești, pe strada Republicii (Piața Comănești).

La fața locului au fost mobilizate cinci autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS), o ambulanță SMURD Comănești, precum și două autospeciale pentru intervenție și comandă (APIC).

La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta cu flacără deschisă și degajări mari de fum, fiind localizat la nivelul acoperișului clădirii.

În urma evenimentului, a fost afectată o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați de acoperiș. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Conform primelor cercetări, cauza probabilă a producerii incendiului a fost efectul termic al unui burlan metalic neprotejat termic, aflat în apropierea materialelor combustibile.

Intervenția promptă a pompierilor a împiedicat extinderea incendiului la întreaga construcție și la clădirile învecinate.