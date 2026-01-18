Galeria „Alfa” a găzduit Anuala Uniunii Artiștilor Plastici – Filiala Bacău

Galeria „Alfa” din Bacău a fost, recent, gazda unui eveniment cultural mult așteptat: Anuala Uniunii Artiștilor Plastici – Filiala Bacău. Expoziția a reunit artiști, critici de artă și iubitori ai frumosului, oferind o oportunitate unică de a descoperi creațiile contemporane locale.

În cadrul vernisajului, doi artiști membri UAP, precum și o instituție de cultură colaboratoare, au fost premiați pentru activitatea artistică desfășurată pe parcursul anului 2025, recunoașterea subliniind valoarea și consistența demersului lor creativ.

Evenimentul a atras un public numeros, sala galeriei fiind plină, iar vizitatorii au manifestat un interes real pentru lucrările expuse. În plus, dialogul direct cu artiștii a creat o atmosferă deschisă, favorabilă schimbului de idei și socializării, întărind legătura dintre creator și comunitatea culturală locală.

Anuala UAP – Filiala Bacău se afirmă astfel ca un reper important în calendarul artistic al orașului, reflectând dinamismul și diversitatea scenei plastice băcăuane.

FOTO: Complexul Muzeal Iulian Antonescu