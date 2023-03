Fotbal/ Liga a IV-a: Prima victorie pentru Rapid Bacău

Sezonul de primăvară al Ligii a IV-a rămâne unul cu cel puțin o surpriză pe etapă. Weekendul trecut, în runda a treia a returului, surpriza a constituit-o prima victorie stagională obținută de „lanterna roșie” a Seriei 1, Rapid Bacău. Și nu oriunde, ci pe terenul celei de-a treia clasate, AS Filipești, cu scorul de 5-3. În rest, rezultate normale. Astfel, în Seria 1, lidera ACS Gauss s-a impus cu 2-0 pe terenul Viitorului Nicolae Bălcescu, în timp ce în Seria 2, primele două clasate, Viitorul Curița și Sportul Onești au câștigat la scoruri categorice în deplasare: 3-0 la Dofteana, respectiv 8-0 la Moinești.

Seria 1

Rezultatele etapei a 11-a : AS Filipești- AS Rapid Bacău 3-5, Siretu Săucești- CS Faraoani 1-1, Flamura Roșie Sascut- AS Negri 0-1, Viitorul Nicolae Bălcescu- ACS Gauss Bacău 0-2. Unirea Bacău a stat.

Programul etapei viitoare/ sâmbătă, 1 aprilie, ora 11.00 : AS Negri- AS Filipești (teren Baza Nautică „Green Club”, Șerbănești). Ora 14.00 : Unirea Bacău- Viitorul Nicolae Bălcescu (teren Baza Nautică „Green Club”, Șerbănești). Ora 17.00 : ACS Gauss Bacău- Flamura Roșie Sascut (teren Baza Nautică „Green Club”, Șerbănești). Duminică, 2 aprilie, ora 11.00 : AS Rapid Bacău- Siretu Săucești (teren Răcăciuni).

Clasament

1 ACS Gauss Bacău 10 9 1 0 35-13 28p.

2 CS Faraoani 10 6 2 2 24-15 20p.

3 AS Filipești 10 6 1 3 29-20 19p.

4 AS Negri 10 5 0 5 18-20 15p.

5 Siretu Săucești 10 4 2 4 17-18 14p.

6 Viitorul Nicolae Bălcescu 9 4 1 4 22-11 13p.

7 AFC Unirea Bacău 9 3 1 5 13-14 10p.

8 AS Rapid Bacău 9 1 0 8 9-32 3p.

9 Flamura Roșie Sascut 9 1 0 8 7-31 3p.

Seria 2

Rezultatele etapei a 14-a : CSM Moinești- Sportul Onești 0-8, UZU Dărmănești- AS Bârsănești 0-0, CS Dofteana- Viitorul Curița 0-3, AS Măgura Cașin- Voința Oituz 1-3, Voința Brătești- Bradul Mânăstirea Cașin 3-0, Măgura Târgu-Ocna- Viitorul Căiuți 1-1.

Programul etapei viitoare/ sâmbătă, 1 aprilie, ora 11.00 : CSM Moinești- UZU Dărmănești. Ora 17.00: Sportul Onești- Bradul Mânăstirea Cașin (teren CSM Onești), Viitorul Curița- Măgura Târgu-Ocna (teren sat Filipești, comuna Bogdănești). Duminică, 2 aprilie, ora 11.00 : Voința Oituz- Voința Brătești, Viitorul Căiuți- AS Măgura Cașin, AS Bârsănești- CS Dofteana.

Clasament

1 Viitorul Curița 14 13 0 1 70-7 39p.

2 Sportul Onești 13 12 1 0 75-9 37p.

3 CSM Moinești 14 9 0 5 49-27 27p.

4 UZU Dărmănești 13 8 2 3 23-12 26p.

5 AS Bârsănești 14 6 3 5 20-16 21p.

6 CS Dofteana 14 5 2 7 20-29 17p.

7 AS Măgura Cașin 14 5 2 7 14-32 17p.

8 Voința Oituz 14 5 2 7 28-48 17p.

9 Voința Brătești 14 4 2 8 26-43 14p.

10 Bradul M. Cașin 14 3 2 9 13-39 11p.

11 Viitorul Căiuți 14 3 1 10 12-53 10p.

12 Măgura Tg. Ocna 14 0 3 11 7-42 3p.