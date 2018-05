Direcția Silvică Bacău a organizat, în poligonul special amenajat din Gârleni, ediția a noua a Concursului profesional „Cel mai bun fasonator” și va fi reprezentată la faza națională de Adrian Vartolomei, de la Ocolul silvic (OS) Târgu Ocna, care s-a clasat pe primul loc. Pe următoarele două locuri s-au clasat Cristian Vintilă, de la OS Mănăstirea Cașin, și Iulian Lucaci, de la OS Căiuți. La concurs au participat 14 concurenți, câte unul din fiecare ocol silvic al Direcției Silvice.

Ediția din acest an a concursului a avut loc doar în poligon și a venit cu o noutate absolută penru concurenți – proba de doborâre a arborilor susținută pe simulator, nu direct într-un parchet forestier. Celelalte patru probe au fost montarea lanțului și întoarcerea lamei fierăstrăului mecanic, tăierea combinată a arborilor, tăierea de precizie a lor și tăierea crengilor de pe bușteni. Echipa de arbitri a fost condusă și în acest an de Gheorghe Gafița – arbitru internațional. Alături de concurenți și organizatori a venit și directorul tehnic al Direcției Silvice, Gheorghe Mănăilă.

Scopul concursului: perfecționarea profesională

„Concursul – am aflat de la președintele comisiei de organizare a fazei județene, inginrul Marius Iftime – este organizat anual de Romsilva și face parte din Programul de formare profesională a fasonatorilor. Această meserie este una cu riscuri imprevizibile și supusă celor mai multe noxe profesionale, dar am putut cuantifica eventualele riscuri ale activității concurenților prin prezența reprezentanților Inspectoratului teritorial de Muncă și Direcției pentru Sănătate Publică Județeană. Scopul concursului este, de altfel, îmbunătățirea elementelor care țin de acest sistem de muncă, să limităm riscurile aferente lui”.

Premiile, la faza județeană, au fost între 700 și 1.500 de lei, dar și sponsorii concursului, cu reprezentare națională, Husqvarna – furnizor de fierăstraie mecanice (drujbe) și Mavi Prod – furnizor de piese de schimb pentru tractoare, i-au premiat pe primii trei câștigători (cu un fierăstrău mecanic, o motocoasă și un costum de fasonator).

Speranțe mari la faza națională

„Particip la acest concurs de la prima ediție – ne-a declarat, la final, Adrian Vartolomei. În 2013 am ocupat, de asemenea, locul întâi pe județ și am participat la faza națională, unde m-am plasat pe locul al șaptelea. Sper să avem rezultate și mai bune în acest an. Am 45 de ani, dar lucrez în această meserie de 24 de ani numai la Ocolul silvic din Târgu Ocna”.

Faza națională a concursului se va organiza, în acest an, la Cavnic, în Maramureș, la care și Direcția Silvică Bacău va avea un reprezentant.

Concursul de formare profesională a fasonatorilor face parte dintre principiile impuse pentru acordarea certificării FSC aordată de organizația independentă Forest Stewardship Council, din Germania. Și Direcția Silvică Bacău a obținut, pentru o perioadă de cinci ani, certificarea FSC.

”Activitatea de exploatare forestieră este una dintre cele mai periculoase meserii, dar prin acest concurs se încearcă ridicarea nivelului profesional. Concurenții sunt cei mai buni fasonatori din ocoalele silvice din care provin, dar în cursul unui an de muncă trebuie permanent să se perfecționeze, pentru a se prezenta tot mai bine la întrecere. Și sper ca la faza națională reprezentantul nostru să fie pe primele locuri, cum și Direcția Silvică Bacău este între primele trei-patru dintre cele 41 de instituții similare din România”.

Gheorghe Mănăilă, director tehnic al DS Bacău

Petru Done