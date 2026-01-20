Focul nu iartă! Prevenția salvează vieți! Avertismentul ISU Bacău

Temperaturile extreme din aceste zile îi determină pe mulți dintre noi să folosească intens mijloacele de încălzire pentru a-și face locuințele mai calde și mai confortabile. Din păcate, în spatele căldurii dorite se ascunde un pericol real.

Doar în ultima săptămână, trei persoane și-au pierdut viața în urma incendiilor. Trei destine frânte, trei familii rămase cu durere și întrebări fără răspuns. Fiecare astfel de tragedie ne reamintește că focul nu iartă nicio greșeală, iar neatenția costă vieți.

Cele mai multe incendii din sezonul rece pornesc de la mijloace de încălzire folosite necorespunzător, coșuri de fum necurățate sau improvizații periculoase. În câteva clipe, o casă se poate transforma într-o capcană, iar drumul dintre „este cald” și „este prea târziu” este, uneori, de doar câteva minute.

Pompierii din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bacău fac un apel sincer către toți cetățenii: nu tratați cu superficialitate regulile de prevenire!

Verificați sobele și instalațiile electrice, nu lăsați aparatele de încălzire nesupravegheate, nu folosiți mijloace de încălzire improvizate și montați detectoare de fum.

Un gest simplu, făcut la timp, poate salva o viață. Poate chiar pe a cuiva drag.

Prevenția nu este o opțiune. Este un act de responsabilitate. Un act de iubire față de cei care ne așteaptă acasă.