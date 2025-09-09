Focar de rabie confirmat la Urechești. Autoritățile dispun măsuri stricte de prevenire

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Bacău a confirmat apariția unui focar de rabie la un câine dintr-o exploatație nonprofesională din localitatea Urechești, comuna Urechești, județul Bacău. Cazul a fost identificat pe 28 august 2025, în urma analizelor efectuate de Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală București.

Ca urmare a acestui eveniment epidemiologic, autoritățile veterinare au declanșat procedurile legale de control și prevenire, conform legislației europene și naționale. Începând cu 2 septembrie 2025, prin Hotărârea nr. 12 a Unității Locale de Decizie (U.L.D.) Bacău, au fost stabilite măsuri speciale în zona afectată.

Printre acestea se numără:

vaccinarea antirabică obligatorie a tuturor câinilor și pisicilor cu stăpân din zonă;

controlul circulației animalelor și verificarea situației câinilor fără stăpân;

identificarea și înregistrarea câinilor aflați în proprietatea localnicilor;

supravegherea strictă a respectării normelor sanitare veterinare.

„Este necesar ca toți proprietarii de câini și pisici să colaboreze cu echipele de control, pentru a preveni răspândirea bolii și a asigura sănătatea publică”, a declarat dr. Luminița Mihaela Ionescu, director executiv al DSVSA Bacău.

Consiliile locale din Urechești și localitățile limitrofe sunt obligate să sprijine acțiunile de vaccinare și monitorizare, asigurând resursele necesare desfășurării acestor măsuri.

Rabia este o boală virală fatală, care afectează atât animalele, cât și oamenii, fiind transmisă prin mușcătură sau zgârietură.