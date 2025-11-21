Finalizarea proiectului de modernizare a Compartimentului de Terapie Intensivă Neonatală din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău

Județul Bacău, în calitate de beneficiar, împreună cu Spitalul Județean de Urgență Bacău, în calitate de partener, anunță finalizarea proiectului „Modernizarea, extinderea şi furnizarea de echipamente noi pentru Compartimentul de terapie intensivă neonatală din cadrul Secţiei de Neonatologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău în vederea tratamentului adecvat pentru pacientul critic neonatal”, implementat în baza contractului de finanțare nr. 1150/23/NN din 27.12.2023.

Proiectul s-a desfășurat în perioada decembrie 2023 – 30 noiembrie 2025 și reprezintă una dintre cele mai importante investiții recente în domeniul serviciilor medicale dedicate nou-născuților cu afecțiuni grave din județul Bacău.

Un proiect dedicat îngrijirii nou-născuților aflați în stare critică

Obiectivul general al proiectului a constat în extinderea și modernizarea Compartimentului de terapie intensivă neonatală și dotarea acestuia cu echipamente medicale de ultimă generație, astfel încât infrastructura sanitară să fie aliniată standardelor internaționale. Prin această investiție, Spitalul Județean de Urgență Bacău își consolidează capacitatea de a oferi servicii medicale performante, accesibile și sigure pentru cei mai vulnerabili pacienți – nou-născuții aflați în stare critică.

Obiective specifice atinse prin proiect

Proiectul a vizat trei direcții principale de dezvoltare:

OS1: Creșterea capacității secției prin adăugarea a 2 paturi suplimentare dedicate terapiei intensive neonatale, cu infrastructura și echipamentele aferente;

OS2: Dotarea a 5 paturi existente cu aparatură medicală adecvată tratării nou-născuților cu probleme grave;

OS3: Îmbunătățirea programului de screening (pentru retinopatie de prematuritate și malformații cardiace congenitale) prin achiziția de echipamente specializate care să permită diagnosticarea timpurie și intervenția rapidă.

Echipamente medicale moderne pentru îngrijire la cele mai înalte standarde

Investițiile au fost direcționate atât către amenajarea spațiilor interioare ale secției, cât și către achiziționarea unor echipamente esențiale pentru tratarea pacientului neonatal critic. Printre acestea se numără:

aparate de ventilație mecanică;

incubatoare și incubatoare de transport;

monitoare de semne vitale;

injectomate și pompe de perfuzie;

mixer aer-oxigen;

ventilatoare pentru transportul pacienților;

sistem de imagistică oftalmică pentru retină (RetCam);

ecocardiograf modern pentru diagnostic rapid.

Prin aceste dotări, Compartimentul de terapie intensivă neonatală beneficiază acum de echipamente de top, indispensabile în îngrijirea pacienților prematuri sau a celor cu patologie severă.

Rezultate concrete pentru comunitatea bacăuană

Finalizarea proiectului aduce Spitalului Județean de Urgență Bacău o infrastructură considerabil îmbunătățită, reflectată în:

creșterea capacității ATI neonatale cu 2 paturi noi ;

modernizarea echipării a 5 paturi existente ;

dotarea secției cu aparatură necesară pentru screening avansat al afecțiunilor oftalmologice și cardiace ale nou-născuților.

Aceste rezultate asigură un impact pozitiv durabil asupra calității actului medical și asupra șanselor de supraviețuire și recuperare ale nou-născuților în stare critică.

O investiție majoră în sănătatea publică

Proiectul este gestionat de Ministerul Sănătății și finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 12 – Sănătate, Reforma: Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția I2.3 – Secții de terapie intensivă pentru nou-născuți.

Valoarea totală a proiectului este de 9.299.659,60 lei (TVA inclus), structurată astfel:

6.173.723,60 lei – valoare eligibilă nerambursabilă;

1.173.007,48 lei – TVA decontată din bugetul de stat;

Contribuția Consiliului Județean Bacău: 1.641.116,40 lei – cofinanțare; 311.812,12 lei – TVA aferentă.



Un pas important pentru îngrijirea nou-născuților din județul Bacău

Prin finalizarea acestui proiect, Spitalul Județean de Urgență Bacău beneficiază de o infrastructură modernă și de echipamente medicale esențiale pentru intervenții rapide și eficiente în cazurile critice. Investiția contribuie la îmbunătățirea calității serviciilor medicale și la creșterea siguranței pacienților nou-născuți, consolidând rolul spitalului ca centru medical de referință în regiune.

Modernizarea Compartimentului de terapie intensivă neonatală reprezintă, astfel, un angajament ferm al autorităților locale și al instituțiilor sanitare pentru protejarea vieții și sănătății celor mai mici dintre pacienți.