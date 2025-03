Expoziție gratis

Lumea zice că nu se întâmplă nimic în orașul ăsta. Așa ești tentat să crezi și așa ziceam și eu. Doar că ieri, am descoperit ceva. Știți Galeriile Alfa? Alea de vizavi de Ciupercuțe. Am intrat acolo din greșală și am descoperit o adevărată expoziție.

Multe tablouri. Nu vă imaginați că sunt de Picasso sau mai ziceți și voi nume. Nuu. Sunt ale unor elevi de la niște școli de arte.

Nu prea mă pricep eu. Dar sunt faine. Pe bune că merită să le vezi. Expoziția se numește Generații, Generații iar pe mine chiar m-a făcut să mă simt altfel. Eu zic că e bine de știut și sper că nu vă supărați pe mine că v-am scris asta.

Maria Filimon