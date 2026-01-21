Eurodeputații PSD au votat pentru trimiterea acordului UE–Mercosur la CJUE. Dragoș Benea: „Interesele fermierilor români și securitatea alimentară trebuie să primeze”

Parlamentul European a adoptat astăzi, cu o diferență strânsă de doar 10 voturi, decizia de trimitere spre analiză la Curtea de Justiție a Uniunii Europene a acordului comercial dintre Uniunea Europeană și Mercosur. Voturile decisive „pentru” au aparținut delegației PSD de eurodeputați, care au susținut necesitatea unei evaluări juridice aprofundate a acestui acord.

Europarlamentarul Dragoș Benea a subliniat că prin acest vot, social-democrații români din legislativul european demonstrează că sunt de partea fermierilor români și că pun pe primul loc interesele României, mai ales atunci când este vorba despre securitatea alimentară și protejarea producției agricole autohtone.

„Este inadmisibil ca decizii care afectează direct România și viețile a peste 20 de milioane de cetățeni să fie asumate individual, fără o dezbatere reală, pe un subiect extrem de sensibil precum acordul UE–Mercosur, care a generat controverse la nivelul întregii Europe”, a declarat Dragoș Benea.

În acest context, europarlamentarul PSD a criticat lipsa de dialog și de transparență la nivel guvernamental, arătând că premierul Ilie Bolojan și ministra Oana Țoiu nu pot lua decizii de o asemenea importanță „pe persoană fizică”, fără consultare publică și fără respectarea principiilor de funcționare ale unei coaliții.

Dragoș Benea a avertizat că sfidarea interesului național și asumarea discreționară a unei poziții pe acest dosar vor avea consecințe politice clare, costuri pe care premierul Bolojan și USR vor fi nevoiți să le suporte, dacă aceasta este viziunea lor asupra guvernării în coaliție.

Totodată, europarlamentarul a apreciat fermitatea și consecvența președintelui Sorin Grindeanu, care a susținut fără ezitare votul „pentru” exprimat de eurodeputații PSD, în ciuda presiunilor exercitate dinspre Bruxelles.

„Este un exemplu de leadership politic responsabil și de apărare a interesului național într-un moment-cheie pentru agricultura și economia României”, a concluzionat Dragoș Benea.