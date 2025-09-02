„Eu și piesele din puzzle-ul meu. De la fragmentare la întregire” – lansare de carte

Andreea Lichi își lansează a doua carte la Bacău. Joi, 4 septembrie 2025, de la ora 17.00, la Complexul EMD, psihologul și autoarea Andreea Lichi își lansează cea de-a doua carte, intitulată „Eu și piesele din puzzle-ul meu. De la fragmentare la întregire”.

Volumul continuă firul confesiv deschis în „Suflet de porțelan” și aduce în prim-plan teme esențiale precum durerea, vulnerabilitatea, reziliența și reconstrucția sinelui. Scrisă într-un limbaj accesibil, dar profund, cartea oferă cititorilor atât o mărturie personală, cât și reflecții psihologice cu valoare universală.

Evenimentul va reuni invitați speciali din lumea culturală și academică, psihologi, jurnaliști și artiști, iar programul va cuprinde momente muzicale și artistice menite să aducă emoție și profunzime. Va fi o seară ca un puzzle al vieții, unde fiecare își poate regăsi bucăți din propria poveste, reașezate într-o imagine mai clară.

Intrarea este liberă, iar cei prezenți vor putea achiziționa volumul la fața locului. De asemenea, cartea poate fi achiziționată online de pe Libris.ro.