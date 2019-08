Isus este prevestit ca „principe al păcii” (Is 9;5), la nașterea lui, îngerii au cântat: „Mărire în înaltul cerului lui Dumnezeu și pe pământ pace oamenilor pe care el îi iubește” (Lc 2,14). Atunci când îi trimite pe ucenici in misiune, le spune: „În casa în care intrați, spuneți mai întâi «Pace acestei case!». Și dacă acolo este vreun fiu al păcii, pacea voastră va rămâne peste el” (Lc 10,5). După Înviere, arătându-se discipolilor, îi salută spunând: „Pace vouă!” (In 20;19)

Cum putem atunci să-l înțelegem pe Isus, care pronunță aceste cuvinte, care pentru unii pot fi scandaloase: „Credeți că am venit să aduc pace pe pământ? Nicidecum, vă spun, ci dezbinare” (Lc 12;51).

O tânără anonimă din Israel, a scris această poezie:

„Aveam o cutie de culori vii, strălucitoare și clare.

Aveam o cutie de culori, unele calde, altele reci,

Nu aveam albul pe mâinilor moarte,

Și nici culoarea fețelor de morți.

Nu aveam galbenul nisipului arzător din pustiu,

Însă aveam portocaliul care,

Inspiră bucuria vieții,

Și verdele mugurilor și al colțului de iarbă

Și culoarea trandafirilor pentru somn cu vise plăcute

Dar m-am așezat şi am pictat pacea”

Acestă poezie exprimă o mare dorință de pace, dar de fapt ideologiile se opun și nu reușesc să producă pacea; ideoliogiile poartă conflicte armate și război. De fapt ideologiile se nasc pentru a justifica comportamentele egoiste și violente, îi fac pe mulţi orbi, pentru a nu vedea situația reală și conduc la violență iresponsabilă.

Pacea pe care Isus vrea să o aducă, presupune mai întâi distingerea binelui de rău: „Căci de acum înainte, cinci dintr-o casă vor fi dezbinați: trei împotriva a doi și doi împotriva a trei. Vor fi dezbinați tatăl împotriva fiului și fiul împotriva tatălui.”

De fapt, Isus cere ca noi să facem o alegere decisivă: ori cu el, ori împotriva lui. În aceeași familie se pot crea diviziuni și compromisuri, dar nu se poate realiza o pace adevărată fără Isus.

Mulți se compromit spunând: „Ca să fie pace în familie”. De exemplu: Soția evită să-și îndemne soțul să participe la Sfânta Liturghie, ca nu cumva acesta să se enerveze şi să izbucnească certurile. Isus ne provoacă la o alegere personală și responsabilă, fără compromisuri, chiar dacă devine cauza de contradicții și diviziuni.

Pr. Claudiu Bereş, Parohia Catolică „Sfântul Mihail” Sarata