Conform datelor publicate de INS, județul Bacău este în topul creșterii economice la nivel național, cu o creștere de 6,6 la sută din PIB per capita în 2009.

“Este un rezultat meritoriu, care demonstrează că județul Bacău începe să culeagă roadele investițiilor mari realizate în ultimii 3 ani”, susține europarlamentarul Dragoș Benea.

„«Reaua» guvernare a PSD a însemnat pentru județul Bacău peste 200 de șantiere deschise, totalizând finanțări de aproximativ 300 de milioane de euro, bani proveniți din fonduri guvernamentale (PNDL), europene, fonduri de la Consiliul Județean, precum și alte finanțări atrase de comunitățile locale. Centura Bacăului, modernizarea Aeroportului Internațional, investițiile în sănătate, drumuri naționale reabilitate, dar și construirea de școli, săli de sport și drumuri în mediul rural – toate se văd în creșterea economică evidențiată de INS. Ea nu a apărut din nimic. Sigur, tot timpul e loc de mai bine, însă afirm – cu mâna pe inimă – că am făcut tot ce ne-a stat în putință cât am fost la guvernare pentru a împinge marile proiecte ale Bacăului. Iar acest lucru e recunoscut de cifrele seci ale INS” afirmă Dragoș Benea.

în ceea ce privește problemele legate de centura Bacăului, semnalate în aceste zile de presă, Dragoș Benea spune că subfinanțarea lucrărilor pe 2020, a fost semnalată de Asociația Pro Infrastructura – despre care nu se poate spune că pledează cauza PSD.

“Asociația Pro Infrastructura a sesizat că în bugetul pe 2020 propus de Guvernul PNL, centura Bacăului are alocați doar 64 milioane lei, nu 350-400 milioane cât ar fi necesar pentru derularea lucrărilor în ritmul de până acum. Comparativ, centura Tg. Mureș, care e în licitație, are o alocare mai mare cu 5 milioane lei decât centura Bacăului care e în plină execuție. Guvernarea PSD a creat proiectul centurii și l-a dus de la zero la 45% grad de realizare în doar un an (dec. 2018 – dec. 2019). Doar condițiile meteo (scăderea temperaturilor și umiditatea), ne-au împiedicat să dăm în trafic, în deplină siguranță, brațul vestic al centurii”, precizează europarlamentarul băcăuan.

Dragoș Benea mai spune că guvernarea PSD a elaborat proiectul care a stat la baza obținerii finanțării europene pentru centura Bacăului, prin Programul Operațional Infrastructură Mare. “Vom merge ori de câte ori credem că va fi necesar la șantierul șoselei de centură pentru că noi suntem artizanii acestui proiect, credem în acest proiect și mai credem că băcăuanii merită o finanțare corectă pentru acest proiect, nu tăierea fondurilor pentru ca banii să fie duși la clientela politică PNL din Ardeal”, a mai precizat Dragoș Benea.

Europarlamentarul spune că așteaptă, în continuare, un răspuns de la Ministerul Transporturilor cu privire la stadiul licitației vizând elaborarea Studiului de Fezabilitate și a Proiectului Tehnic pentru Autostrada Brașov – Bacău – Iași. “Mă bucur să văd că politrucii PNL l-au descoperit pe antreprenorul băcăuan UMB – Tehnostrade care, cât timp tandemul Stavarache – Palăr a condus municipiul Bacău (2004 – 2016), nu a pus un metru de asfalt în oraș. UMB nu era bun când asfalta în județul Bacău, în baza contractelor încheiate cu Consiliul Județean; UMB a devenit bun abia când l-a descoperit tăietorul de frunze la câini în Parlament”, a încheiat Dragoș Benea.